Nova Lei da Cibersegurança e a Gestão de Risco

A nova lei da cibersegurança coloca a gestão de risco como um dos pilares obrigatórios. As entidades abrangidas devem identificar e avaliar riscos, assim como Implementar um sistema de gestão de risco.

Na área da cibersegurança, o risco é uma circunstância ou um evento razoavelmente identificável, com um efeito adverso potencial na segurança das redes e dos sistemas de informação.

A gestão de risco é o processo de identificação, avaliação e mitigação dos riscos que uma organização está sujeita no âmbito das suas operações. O risco é transversal a uma organização e nesse sentido pode ser feita uma gestão de risco nas áreas financeiras, estratégicas, operacionais e na área da cibersegurança.

Gestão de risco - Principais Etapas

A gestão de risco geralmente segue um processo sistemático que inclui as seguintes etapas:

Estabelecer Contexto Esta fase é fundamental para o planeamento e implementação da gestão de risco, pois permite compreender os critérios, decisões e recursos internos e externos que possam afetar os objetivos da organização Identificação de riscos Nesta fase tenta-se identificar os riscos potenciais que poderão causar uma perda à organização; Tal pode ser feito com o feedback dos colaboradores, análise de vulnerabilidades /ou informação de incidentes de cibersegurança; Análise de Risco tem como objetivo verificar quais as origens dos riscos identificados, as suas consequências e impactos e qual a sua probabilidade de ocorrência e ao impacto que teriam sobre a organização caso ocorressem. Isso geralmente é feito utilizando uma matriz de risco que classifica os riscos com base em sua severidade. Avaliação de Risco Tem como finalidade auxiliar na tomada de decisão sobre o tratamento dos riscos, baseando-se principalmente na premissa de um nível aceitável de risco; Tratamento/Mitigação de riscos Uma vez que os riscos são identificados e avaliados, devem ser implementadas estratégias para mitigá-los. Isso pode envolver a implementação de controlos internos, transferência de riscos, investimento, entre outras medidas. Comunicação e consulta do risco Atividade que tem como objetivo alcançar não só o consenso sobre como gerir os riscos, como promover a consciencialização sobre a importância do processo de gestão de riscos em toda a organização Monitorização, revisão contínua e documentação A gestão de risco é um processo contínuo e dinâmico. Portanto, os riscos devem ser monitorizados regularmente para garantir que as estratégias de mitigação se mantêm eficazes. Além disso, é importante rever periodicamente o processo de gestão de riscos para garantir que esteja alinhado com os objetivos e estratégias da organização.

A eficácia da gestão de risco pode ter um impacto significativo no desempenho e na sustentabilidade de uma organização, ajudando-a a evitar perdas financeiras, danos à reputação e outros impactos negativos decorrentes de eventos imprevistos.

Em resumo... as empresas devem

Identificar e avaliar riscos

Mapear ativos, redes, sistemas e cadeia de fornecedores .

. Avaliar ameaças, vulnerabilidades e impacto potencial .

. Definir critérios de probabilidade e impacto para riscos.

para riscos. Implementar um sistema de gestão de risco

As organizações devem ter um sistema contínuo que compreende:

Políticas e procedimentos documentados de gestão de risco

Controles técnicos e organizacionais proporcionais ao risco

Gestão de continuidade de negócio (BCM)

Medidas de prevenção e mitigação

Autenticação forte, controlo de acessos, monitorização

Mais informações no site do CNCS (incuindo Guia para Gestão dos Riscos- aqui)

Imagem via ipkeys

Leia também...