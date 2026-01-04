Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Daughter - Pearl Jam

Pearl Jam é uma banda norte-americana de rock grunge, formada em 1990 em Seattle, Washington. Desde a sua origem, é formada por Eddie Vedder, Jeff Ament, Stone Gossard e Mike McCready, sofreu alterações na bateria, sendo Matt Cameron, que também compõe os Soundgarden, o atual baterista da banda. O Allmusic refere-se aos Pearl Jam como "a banda de rock & roll norte-americana mais popular dos anos 90"[3]. Os Pearl Jam foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame em 2017.

Formados após a dissolução dos Mother Love Bone, banda anterior de Ament e Gossard, os Pearl Jam tornaram-se populares no mainstream com o seu primeiro álbum, Ten. Durante a carreira, os seus membros tornaram-se conhecidos pela recusa em aderir às tradicionais práticas da indústria musical, incluindo a recusa em produzir videoclipes e por se juntarem a um boicote contra a Ticketmaster. Em 2006, a Rolling Stone descreveu a banda como tendo "gastado muito da última década deliberadamente a tentar destruir a sua própria fama".

A banda já vendeu mais de 30 milhões de álbuns só nos Estados Unidos, e aproximadamente 60 milhões em todo o mundo. É considerada uma das bandas mais importantes da década de 90 do Século XX.

