O que os seus amigos estão a ouvir no Spotify? Saiba em tempo real

A plataforma de streaming de música está a lançar uma nova funcionalidade chamada "Atividade de Audição", que permite ver e partilhar o que está a ouvir com os seus amigos em tempo real. Após o lançamento oficial do módulo de mensagens na sua aplicação, o Spotify está a introduzir uma nova funcionalidade na app Mensagens que, sem dúvida, trará boas recordações para alguns.

O seu estado de audição exibido em tempo real

Até agora, o Spotify oferecia uma breve visão do que os seus amigos estavam a ouvir na aplicação para desktop. Mas a plataforma de streaming de música quer agora ir mais além. Acaba de anunciar a chegada de uma nova funcionalidade na sua app Mensagens que permitirá ver, em tempo real, o que os seus amigos estão a ouvir.

Este sistema faz lembrar o que existia nos estados de contacto do extinto serviço de mensagens instantâneas MSN. A boa notícia é que esta "atividade de audição" em tempo real estará visível diretamente na aplicação móvel do Spotify. Note, no entanto, que esta funcionalidade não está ativada por padrão no aplicativo.

Para visualizar a sua atividade de audição, precisa de ativá-lo manualmente nas definições de privacidade da app. Pode, no entanto, visualizar a atividade de audição dos seus amigos e familiares, mesmo que não tenha ativado a opção, diretamente na secção Mensagens do menu lateral.

O sistema deve permitir-lhe aceder facilmente ao que os seus amigos e familiares estão a ouvir, para que possa adicionar faixas à sua biblioteca ou começar a reproduzi-las diretamente. Lembre-se de que a atividade de audição é partilhada apenas com contactos com os quais já trocou mensagens no Spotify. Também pode limitar a visibilidade da sua atividade auditiva apenas aos contactos que escolher.

Acesso simplificado às sessões Jam no Spotify

Para completar, o Spotify planeia melhorar a funcionalidade Jam, que permite ouvir a mesma música que os seus amigos em simultâneo. Para facilitar a utilização, pode agora enviar "Pedidos de Jam" aos seus amigos e familiares diretamente a partir de uma conversa do Mensagens. Assim que o vosso pedido for aceite, o destinatário passa a ser o anfitrião da sessão Jam e podem adicionar novas músicas à playlist que está a ser reproduzida.

O Spotify especifica que a funcionalidade de atividade de audição estará disponível para todos os utilizadores com acesso ao Mensagens. No que diz respeito às Jam Sessions, os utilizadores com conta gratuita podem participar numa sessão desde que sejam convidados por um utilizador do Spotify Premium.