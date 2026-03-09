Se ouve música no YouTube vai adorar esta novidade criada pela Google

A Google parece estar a testar uma nova funcionalidade no YouTube que promete mudar a forma como se ouve música dos artistas favoritos. Designada como "Station", esta novidade foca-se em transmissões contínuas e dedicadas. É o ideal para quem gosta de ouvir música no YouTube.

YouTube tem uma novidade criada pela Google

O ecossistema do YouTube continua a evoluir e, desta vez, o foco recai sobre a experiência musical dentro da plataforma de vídeo. Depois dos conhecidos "Mixes", as listas de reprodução automáticas baseadas no histórico do utilizador, surge agora o selo "Station". Esta nova permite que os artistas mantenham transmissões em direto, 24 horas por dia, compostas pelo seu catálogo de vídeos musicais, criando uma rádio temática permanente.

Os algoritmos de recomendação tradicionais acabam por misturar temas de vários autores para manter o utilizador na plataforma. As Stations, no entanto, são puristas. Quem entrar na estação de uma banda específica, apenas ouvirá e verá conteúdo dessa mesma banda. É a solução para quem procura música para trabalhar ou quer fazer uma "maratona" de um artista sem interrupções ou sugestões aleatórias que quebrem o ritmo da audição.

Esta funcionalidade aproxima o YouTube do conceito de rádio clássica, mas com a componente visual e social que define a plataforma. Como se trata de um livestream, cada estação inclui a habitual caixa de chat, permitindo que os fãs interajam enquanto ouvem e assistem às músicas. Esta dinâmica transforma uma audição solitária numa experiência comunitária, onde os seguidores podem comentar videoclipes ou partilhar curiosidades sobre os artistas.

Station quer ser uma rádio de música permanente

Segundo relatos de utilizadores que já tiveram acesso à novidade, a experiência é fluida e direta. Referem que a funcionalidade Station parece ser perfeita para as necessidades de quem quer ouvir música em modo contínuo. O objetivo passa por tornar o processo de "ouvir os favoritos sem esforço", eliminando a necessidade de criar playlists ou confiar na sorte do algoritmo do YouTube Mix, que nem sempre acerta no pretendido.

Este movimento da Google é visto como uma tentativa estratégica de capturar utilizadores que migrariam para o Spotify ou o Apple Music quando pretendem uma experiência de audição passiva. Ao oferecer um fluxo infinito de conteúdo de um único artista, o YouTube aproveita o seu maior trunfo: o catálogo visual. Além disso, a funcionalidade resolve um problema antigo da plataforma, onde a reprodução automática muitas vezes desviava o utilizador para conteúdos indesejados.

Ainda não existe uma confirmação oficial da Google sobre a data exata do lançamento global ou se esta funcionalidade chegará a todos os canais de artistas de forma automática. No entanto, a presença deste novo selo em vários canais indica que a fase de testes está avançada e que o YouTube quer reforçar a sua posição como uma alternativa aos serviços de streaming de música, garantindo que o utilizador permanece dentro do seu ecossistema o maior tempo possível.