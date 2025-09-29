Pixel Buds Pro 2 recebem atualização da Google e ficam mais inteligentes

Os Pixel Buds Pro 2 mostram que a Google também sabe oferecer propostas de qualidade no campo do áudio. Estes buds recebem agora uma nova atualização e ficaram ainda mais inteligentes, oferecendo ainda mais funcionalidades aos utilizadores.

Pixel Buds Pro 2 recebem atualização importante

A Google lançou a versão 4.467, uma atualização que traz as novas funcionalidades anunciadas no seu evento Made by Google, em agosto. Com a nova versão agora lançada, os Pixel Buds Pro 2 suportam agora o Som Adaptativo. Este modo avançado de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) está disponível na secção Controlo Ativo de Ruído da app Pixel Buds e pode ser usado pelos utilizadores.

Esta nova funcionalidade analisa instantaneamente os sons do ambiente e ajusta automaticamente o volume enquanto se ouve música ou um podcasts. Isto proporciona aos utilizadores uma experiência auditiva mais equilibrada, sem ficarem completamente isolados do mundo exterior, ao mesmo tempo que os isolam de sons agressivos.

A atualização traz também uma melhoria significativa para quem utiliza o Gemini Live, o assistente de IA da Google. O novo sistema de processamento de voz dá prioridade à voz do utilizador, cancelando eficazmente o ruído de fundo.

Buds da Google ficam ainda mais inteligentes

Isto garante uma comunicação clara mesmo em ambientes ruidosos. Os utilizadores experimentam maior clareza no desempenho destes buds. Além disso, foi adicionada a Proteção contra Ruído Elevado. Esta proteção deteta sons altos e repentinos próximos ao utilizador, como sirenes de ambulância ou ruídos de construção, e reduz a sua intensidade.

Talvez a inovação mais marcante sejam os controlos por gestos. Esta funcionalidade transforma os Pixel Buds Pro 2 num dispositivo totalmente mãos-livres. Os utilizadores agora simplesmente acenam com a cabeça para atender uma chamada ou ditar uma mensagem. Da mesma forma, utilizam um gesto de cabeça diferente para recusar uma chamada ou mensagem.

Apesar de lançada pela Google, esta atualização ainda não está massificada nos utilizadores. Está a ser oferecida de forma progressiva, para assim garantir a máxima qualidade desta e do que oferece.