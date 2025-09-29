Tesla Model S Plaid vs Xiaomi SU7 Ultra! Qual será o mais rápido? [Vídeo]

Desde o seu lançamento, o Xiaomi SU7 Ultra tem batido recordes um atrás do outro, superando carros muito mais caros e até alguns hipercarros elétricos. Mesmo com estes resultados, havia uma questão ainda sem resposta. Qual será o mais rápido numa corrida, o Tesla Model S Plaid ou o Xiaomi SU7 Ultra? O resultado vai surpreender!

Qual será o mais rápido nesta corrida?

O recém-chegado SU7 Ultra enfrentou finalmente o rei do desempenho numa série de corridas e testes de travagem. As expectativas eram enormes e com uma vantagem de potência de mais de 500 cv, o SU7 Ultra era o favorito. A primeira corrida foi uma surpresa e revelou que toda a potência não serve para nada se não puder ser colocada na estrada. No entanto, o SU7 Ultra demonstrou um desempenho impressionante, alcançando o Model S Plaid com frequência.

Assim que o piloto do SU7 Ultra conseguiu aquecer os pneus, a decisiva corrida de dragsters terminou com a Xiaomi a cruzar a linha de meta nuns incríveis 9,3 segundos. O Tesla Model S Plaid terminou em 9,5 segundos, marcando o tempo mais rápido. O resultado coloca a potência bruta e a aceleração do Xiaomi em destaque, especialmente quando a bateria e os pneus estão à temperatura ideal.

O Tesla Model S Plaid não estava isento de pontos fortes. Nas corridas com velocidade a partir dos 50 km/h , o Tesla ganhou inicialmente vantagem, demonstrando a sua capacidade de resposta imediata. Mas, à medida que a velocidade aumentava, sobretudo numa corrida com velocidade a partir dos 100 km/h, , com a função "boost" do Xiaomi ativada, o SU7 Ultra distanciava-se drasticamente.

Tesla Model S Plaid vs Xiaomi SU7 Ultra!

A corrida terminou com o teste de travagem, realizado a 160 km/h. O Tesla Model S Plaid parou numa distância mais curta, enquanto o Xiaomi SU7 Ultra apresentou alguma derrapagem, devido aos pneus frios. Isto sugere que, embora os travões de carbono-cerâmica da Xiaomi sejam potentes, as condições ideais dos pneus são essenciais para tirar o máximo partido deles.

O desempenho global de ambos os carros elétricos demonstra a rápida inovação que está a acontecer no mercado dos veículos elétricos, alargando os limites da velocidade e da tecnologia. Fica claro que o Xiaomi SU7 Ultra oferece um pacote de desempenho e valor atrativo, e demonstra ser bastante promissor, sendo já o carro mais rápido a cruzar a linha de chegada, apesar de ser novo no mercado.

O Tesla Model S Plaid sempre foi, e continuará a ser, uma referência durante mais alguns anos, mas a concorrência melhorou muito. Provavelmente o reinado deste Tesla começa a ser ameaçado, sendo esta competição com o Xiaomi SU7 Ultra a prova disso mesmo. Outros certamente que em breve vão tentar roubar este título.