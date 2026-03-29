Google Search Live em mais de 200 países! Conversas com IA agora em tempo real

A Google expandiu globalmente o Search Live para mais de 200 países, permitindo que os utilizadores interajam com o motor de busca através de voz e câmara em tempo real. Esta atualização, sustentada pelo novo modelo Gemini 3.1 Flash Live, promete conversas mais naturais e intuitivas em diversos idiomas.

A forma como interagimos com a Internet está a sofrer uma mutação profunda e a Google acaba de dar mais um passo decisivo nesse sentido. A gigante das pesquisas anunciou a expansão global do Search Live, disponibilizando esta funcionalidade em todos os idiomas e localizações onde o "AI Mode" já marca presença.

O Gemini 3.1 Flash Live da Google é o motor da fluidez

Na prática, isto significa que utilizadores em mais de 200 países e territórios podem agora manter diálogos fluidos com o motor de busca, utilizando apenas a voz e a câmara do smartphone. Esta evolução tecnológica não é fruto do acaso. Por trás da rapidez de resposta e da naturalidade da voz está o novo modelo Gemini 3.1 Flash Live.

Segundo a Google, este motor foi desenhado para ser "inerentemente multilingue", permitindo que as pessoas comuniquem no seu idioma nativo sem as fricções habituais das traduções automáticas. A diretora de gestão de produto do Google Search, Liza Ma, sublinha o objetivo desta ferramenta: "O Search Live foi desenhado para aqueles momentos em que se precisa de ajuda em tempo real e digitar uma consulta simplesmente não resolve".

A ideia é que o utilizador possa fazer perguntas em voz alta, receber respostas áudio imediatas e continuar a conversa com questões de acompanhamento, tal como faria com um assistente humano. A grande diferenciação do Search Live reside na integração com a câmara. Ao ativar esta funcionalidade, o sistema passa a "ver" o que o utilizador vê.

Interação visual e contexto real no Android e iOS

Seja para perceber como montar uma prateleira ou identificar uma peça mecânica complexa, a IA analisa o contexto visual em tempo real para oferecer sugestões precisas e links diretos para a web. Esta capacidade estende-se também ao Google Lens, onde basta tocar na opção "Live" para iniciar uma conversa sobre o objeto que está focado.

Com esta atualização, a Google reforça a transição de um motor de busca passivo para um consultor interativo e proativo, disponível tanto em Android como em iOS através da aplicação oficial da marca. A empresa continua assim a sua missão de tornar a informação não apenas acessível, mas verdadeiramente útil no contexto imediato do utilizador.