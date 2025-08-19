Spotify permite agora criar transições entre músicas nas suas playlists

O Spotify continua a inovar na experiência de audição, desta vez com uma funcionalidade muito aguardada pela sua comunidade. A plataforma de streaming introduziu uma nova ferramenta que permite aos utilizadores Premium criar transições suaves e profissionais entre as músicas das suas playlists.

Como funciona a nova ferramenta de mistura do Spotify

A partir de agora, os subscritores do serviço Premium terão acesso a uma nova ferramenta desenhada para criar transições personalizadas dentro das playlists. O objetivo é permitir uma progressão fluida entre as músicas, o que permite eliminar silêncios e criar passagens que soam mais naturais.

Após criar uma playlist, o utilizador notará uma nova opção "Mix" na barra de ferramentas. Ao selecioná-la, a ferramenta oferece a possibilidade de escolher o modo "Auto", que permite ao Spotify gerar as transições instantaneamente, ou mergulhar em opções mais detalhadas para uma personalização completa.

A partir daí, é possível selecionar predefinições como "Fade" ou "Rise" para aplicar rapidamente estilos de transição, ou experimentar com alterações específicas de volume, equalização (EQ) e efeitos. Para auxiliar neste processo, a aplicação exibe a forma de onda de ambas as músicas, ajudando a escolher o ponto ideal para a troca.

Funcionalidade permite colaboração

Uma vez finalizadas as transições, estas podem ser guardadas para audições futuras ou para partilhar com amigos. Por falar em amigos, o editor de transições está também disponível em playlists colaborativas, permitindo que todos os participantes contribuam para a mistura.

O Spotify garante total flexibilidade, permitindo ativar ou desativar a opção "Mix" a qualquer momento, para que seja sempre possível ouvir as músicas na sua forma original, sem qualquer personalização.

Para facilitar a criação de uma mistura coesa, o Spotify passa a exibir o tempo em batidas por minuto (BPM) e a tonalidade musical (chaves de Camelot) de cada música assim que o modo "Mix" é ativado. A empresa salienta que os melhores resultados são obtidos com músicas já concebidas para transições contínuas, como é o caso de géneros como house e techno.

Além disso, o Spotify recomenda o uso desta ferramenta para criar playlists de corrida com BPMs consistentes, ajudando a manter o ritmo, ou para desenvolver playlists para viagens de automóvel que mantenham uma sensação constante.

Por fim, para completar a personalização, os utilizadores podem criar a sua própria arte de capa para as playlists misturadas, utilizando o editor integrado que a plataforma lançou no outono passado.

