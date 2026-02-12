Google segue o exemplo do ChatGPT. Quer rentabilizar o Gemini com compras diretas

Após meses a oferecer a sua inteligência artificial (IA) gratuitamente, a Google avança para a fase de rentabilização. A nova estratégia passa por integrar anúncios e funcionalidades de compra diretamente nas conversas com o Gemini e no modo de IA do seu motor de pesquisa.

Anúncios e compras integrados na experiência de conversação

A Google deu por terminado o período de acesso totalmente gratuito à sua IA. Depois de vários meses a disponibilizar o Gemini sem custos, a gigante da tecnologia começou a implementar medidas para rentabilizar a sua IA com anúncios e, agora, avança para as compras online.

De acordo com a Bloomberg, a Google está a testar um novo formato de anúncios no modo de IA do seu motor de pesquisa. A empresa confirmou a exibição de listagens patrocinadas e ofertas diretas que surgirão com base nas pesquisas e nas perguntas subsequentes que o utilizador fizer à IA.

Embora a estratégia de inserir publicidade nestas secções tenha começado em novembro, a Google espera agora que os utilizadores interajam e finalizem as suas compras dentro da própria conversa.

Adicionalmente, a tecnológica está a implementar o Protocolo de Comércio Universal, que permitirá às pessoas comprar os produtos sugeridos pelo modo de IA com o Gemini. A lógica é simples: se a IA pode recomendar uma máquina de café ou uns auscultadores, também deverá ser capaz de processar o pagamento de forma instantânea.

Ao contrário dos anúncios convencionais, que são apresentados de forma separada, estas ofertas diretas e listagens patrocinadas aparecem integradas na resposta do Gemini.

Vidhya Srinivasan, vice-presidente de publicidade e comércio na Google, afirmou que o objetivo não é "colar" anúncios sobre a IA, mas sim reinventar o conceito de publicidade para que esta se sinta como parte de uma experiência "agencial", em que a IA atua como um assistente do utilizador.

Esta iniciativa é bastante semelhante à que a OpenAI implementou com a funcionalidade de pagamento instantâneo no ChatGPT, embora esta utilize um protocolo diferente, o ACP (Protocolo de Comércio Agencial), desenvolvido em parceria com a Stripe.

A preocupação com a experiência do utilizador do Gemini

Tal como aconteceu com a funcionalidade do ChatGPT, as compras diretas no modo de IA e no Gemini serão lançadas primeiramente nos Estados Unidos. As primeiras empresas a estabelecer parcerias com a Google para esta funcionalidade são a Etsy e a Wayfair, estando prevista a integração futura da Shopify, Target e Walmart.

Os anúncios no modo de IA, que começaram a ser implementados em novembro, surgiam numa secção dedicada de "Patrocinados", o que não prejudicava a experiência de utilização. Esta abordagem de separar os anúncios das respostas orgânicas da IA parece vantajosa para o utilizador final, pois garante que a conversação não é influenciada por terceiros.

Contudo, do ponto de vista dos anunciantes, uma secção independente não garante o clique no produto. Atravessar esta linha ténue já teve consequências negativas no passado para o motor de pesquisa da Google. Há alguns anos, os resultados eram dominados por anúncios, forçando o utilizador a navegar para a segunda ou terceira página para encontrar informação relevante.

Esta situação melhorou quando a Google adicionou a secção "Patrocinado", que, embora apareça no topo, agrupa os anúncios num único local, distinguindo-os dos resultados orgânicos.

