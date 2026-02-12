iRobot conclui reestruturação: esperam-se novos robôs de confiança para a casa

Líder em robótica de consumo, a iRobot anunciou a conclusão com sucesso da transação estratégica previamente comunicada com a Picea, através da qual esta última adquiriu 100% do capital social da iRobot. Assim, a empresa sai oficialmente do processo de reestruturação, com uma base financeira reforçada e maior capacidade de investimento na próxima geração de robótica inteligente para o lar.

A iRobot Corporation anunciou a conclusão da transação estratégica previamente comunicada com a Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd. e a Santrum Hong Kong Co., Limited (coletivamente "Picea"), através da qual a Picea adquiriu 100% do capital social da iRobot.

O fecho da transação assinala a saída da empresa do processo de reestruturação pré-acordado ao abrigo do Chapter 11, com uma base financeira reforçada e maior capacidade de investimento na próxima geração de robótica inteligente para o lar.

Papel da Picea no processo de reestruturação da iRobot

A Picea mantém uma relação de longa data com a iRobot, tendo atuado como principal fabricante contratual da empresa e como credora garantida.

Durante o processo de reestruturação, a Picea assegurou liquidez crítica e apoio operacional, contribuindo para garantir a continuidade do serviço a clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros globais.

Foi um privilégio liderar a iRobot neste período decisivo, e estou profundamente orgulhoso da resiliência, foco e compromisso da equipa para com os nossos clientes.

Afirmou Gary Cohen, diretor-executivo da iRobot, acrescentando estar "entusiasmado por trabalhar com a liderança da Picea nesta nova fase, com um renovado impulso de crescimento", tendo em conta os "sólidos alicerces da iRobot".

A minha convicção no futuro da iRobot nunca foi tão forte e, em conjunto com a Picea, estamos focados em fornecer produtos fiáveis e de elevada qualidade, apoiar os nossos clientes, proteger os dados dos consumidores e operar com disciplina à medida que avançamos.

Reforço da gestão e proteção de dados nos Estados Unidos

Como parte do plano de reestruturação, a iRobot implementou um conjunto de proteções estruturais, legais e de governação, especificamente concebidas para proteger os dados dos consumidores dos Estados Unidos e de outros mercados globais, bem como os dispositivos conectados.

Estas medidas incluem a criação de uma subsidiária separada, sediada nos Estados Unidos - "iRobot Safe Corporation" ("iRobot Safe") - responsável pela proteção dos dados dos consumidores.

A iRobot Safe, bem como outros mecanismos de controlo da iRobot, foi concebida para garantir uma separação clara entre a propriedade não-americana da empresa e os dados dos consumidores dos Estados Unios e de outros mercados globais.

A iRobot Safe será governada por um conselho de administração independente, composto por cidadãos norte-americanos, e integrará um diretor de Segurança de Dados independente, sediado nos Estados Unidos, com autoridade em matéria de proteção de dados, bem como um diretor-executivo da iRobot Safe, ambos sujeitos a requisitos rigorosos de elegibilidade.

Esta estrutura, juntamente com os restantes mecanismos de controlo, visa assegurar a reguladores, consumidores e parceiros que o modelo de gestão de dados da iRobot permanece transparente, eficaz, aplicável e robusto após a transação.

Após a reestruturação

A iRobot continuará a ser uma empresa global de robótica de consumo sediada nos Estados Unidos, mantendo a sua sede em Bedford, Massachusetts, com funções de engenharia, desenvolvimento de produto, marketing e outras áreas corporativas ancoradas no país.

Após a conclusão da transação, a iRobot passa a ser uma empresa privada, detida a 100% pela Picea.

Com o processo de reestruturação concluído, a iRobot irá avançar com a sua estratégia de inovação de longo prazo, focada no desenvolvimento de robótica de confiança e dispositivos inteligentes para o lar, na melhoria da experiência do cliente e no investimento contínuo em novos produtos.

Isto, com base em medidas de proteção de dados destinadas a proteger os dados dos consumidores nos Estados Unidos e nos restantes mercados globais.