Xiaomi reforça ecossistema AIoT com 7 novidades! De smartwatches a TVs Mini LED

A Xiaomi apresentou hoje em Munique, Alemanha, sete novos produtos que vêm alargar o seu portefólio AIoT nos mercados globais. O lançamento abrange as áreas de wearables, casa inteligente e entretenimento, com dispositivos "desenvolvidos para transformar o quotidiano".

A aposta da marca passa por refinar a interação entre as pessoas e a tecnologia através da inteligência artificial, criando ecossistemas domésticos mais eficientes e experiências de vida mais conectadas.

Wearables: estilo e saúde no pulso e no ouvido

No segmento de wearables, as novidades são lideradas pelo Xiaomi Watch S4 41 mm. Este smartwatch combina um design elegante, com apenas 9,5 mm de espessura , e um ecrã AMOLED de 1,32 polegadas com 1500 nits de brilho, garantindo visibilidade mesmo sob luz solar intensa.

Focado na saúde, inclui um módulo de frequência cardíaca atualizado e um monitor de sono melhorado, que oferece um "plano de melhoria guiado de 21 dias". Com suporte para mais de 150 modos desportivos e até 8 dias de autonomia, chega a Portugal com um PVP a partir de 159,99€.

A experiência de áudio foi reinventada com os Xiaomi Open Wear Stereo Pro, uns auriculares de design aberto que prometem conforto prolongado. Com certificação Hi-Res Audio Wireless, oferecem um som rico e envolvente, e a funcionalidade de Áudio Dimensional ajusta a reprodução consoante os movimentos da cabeça.

A autonomia chega às 45 horas com o estojo de carregamento e estarão disponíveis por 149,99€.

Para celebrar uma década de inovação, a marca lança também a Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition. Com um design premium que permite ser usada como pingente, esta smartband possui um ecrã AMOLED de 1,72 polegadas e uma bateria que dura até 21 dias. Para já, não há previsão da sua chegada a Portugal.

Casa inteligente: limpeza e segurança com Inteligência Artificial

Para a limpeza doméstica, a Xiaomi introduziu a nova série Xiaomi Robot Vacuum 5. O modelo Pro destaca-se pela sua potência de sucção de 20000Pa e por um radar retrátil dToF que lhe permite limpar debaixo de móveis com apenas 9,5 cm de altura. Este modelo integra ainda IA para reconhecimento de sujidade e prevenção de obstáculos.

Já o Xiaomi Robot Vacuum 5 partilha a mesma potência e o radar retrátil num corpo mais fino. Ambos os modelos garantem 100% de cobertura dos cantos. Os novos aspiradores chegam a Portugal com um PVP de 649,99€ e 799,99€, respetivamente.

A segurança doméstica é reforçada com a Xiaomi Smart Camera C701, que grava em 4K Ultra HD com um sensor de 8 MP. Equipada com deteção por IA para animais de estimação, bebés e humanos, envia alertas personalizados e reduz falsos alarmes.

A privacidade é assegurada por uma proteção física da lente que pode ser ativada a pedido. Não há previsão de disponibilidade em Portugal.

Entretenimento: experiência de cinema chega à sala de estar

No campo do entretenimento, a Xiaomi TV S Pro Mini LED Série 2026 promete uma experiência de visualização de última geração. Disponível em 55, 65 e 75 polegadas , a sua tecnologia QD-Mini LED consegue produzir "pretos mais profundos, realces mais brilhantes e cores mais intensas".

Com resolução 4K, suporte para Dolby Vision® e uma taxa de atualização de 144 Hz ideal para gaming, este televisor posiciona-se como um centro de entretenimento completo. Os preços em Portugal começam nos 699,99€.