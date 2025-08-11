Garmin e MyLaps unem forças para revolucionar a precisão dos tempos de corrida

A Garmin reforça a sua presença no mundo das corridas ao adquirir a MyLaps, empresa líder em tecnologia de cronometragem desportiva. Esta união promete transformar a forma como os tempos oficiais e os registos pessoais são captados, oferecendo aos atletas dados mais precisos e integrados diretamente nos seus dispositivos.

As suas estatísticas de corrida poderão tornar-se mais precisas

A Garmin anunciou a aquisição da empresa de tecnologia de cronometragem desportiva MyLaps. Este anúncio surge após a apresentação, na primavera, da Garmin Marathon Series, marcando a primeira incursão da Garmin na organização dos seus próprios eventos competitivos.

Não é coincidência que a MyLaps seja especializada em cronometragem integrada, seguimento em tempo real e ferramentas de análise de desempenho. Estes dois movimentos da Garmin podem apontar para um futuro promissor na qualidade das estatísticas de corrida enviadas diretamente para o seu relógio Garmin.

O que significa para si a aquisição da MyLaps pela Garmin

Segundo o comunicado de imprensa, a MyLaps continuará a ser uma empresa independente e, com a Garmin, espera “definir um novo padrão para tecnologia de treino e dia de corrida focada no desempenho, em desportos motorizados, ativos e equestres”.

Ok, mas o que é que isto significa, na prática?

De forma simples, os produtos da MyLaps baseiam-se nas seguintes tecnologias principais de cronometragem:

Transponders/chips: cada participante utiliza um transponder ou chip de corrida com um ID único.

Tapetes de deteção: são os tapetes que atravessa ao longo de uma prova e que detetam o seu transponder.

Decodificadores e software de cronometragem: os produtos permitem configurar, cronometrar, criar e publicar resultados de prova em informação legível.

Visto de fora, a aquisição da MyLaps e o lançamento da Marathon Series parecem estar perfeitamente alinhados.

Atualmente, os atletas enfrentam um desafio persistente: a discrepância entre as gravações dos seus dispositivos pessoais e os tempos oficiais de corrida. Seja por carregar no botão de início alguns segundos mais tarde, falhar um ponto de controlo ou parar o relógio demasiado cedo na meta, este tipo de erro humano pode ser extremamente frustrante.

Imagine, em vez disso, um cenário em que o seu dispositivo Garmin recebe um sinal da infraestrutura de cronometragem MyLaps no exato momento em que a corrida começa oficialmente, eliminando a confusão com o botão na linha de partida.

Cronometragem precisa ao passar pelo tapete

Haveria também uma cronometragem de voltas mais precisa, com cada tapete MyLaps a registar automaticamente as passagens no seu dispositivo. No final da corrida, o relógio pararia no momento exato em que cruza a meta, coincidindo com o tempo oficial ao milissegundo.

Este tipo de integração proporcionaria aos atletas muito mais precisão nos dados de desempenho. Seria o fim do ritual comum de, após a prova, ajustar manualmente os tempos do relógio para corresponder aos resultados oficiais.

Em resumo

A Garmin possui agora tanto o ecossistema de hardware (relógios e monitores de fitness) como a infraestrutura profissional de cronometragem para garantir que os tempos oficiais e o registo do seu dispositivo pessoal coincidem.

Os resultados desta integração poderão beneficiar verdadeiramente a comunidade de corrida em geral. Com dados de desempenho agregados e anonimizados, a Garmin poderá ajudar a melhorar estratégias de ritmo, desenho de percursos e planos de treino baseados em desempenho competitivo real, e não apenas em dados de treino.

Os primeiros eventos da Garmin Marathon Series, já este outono, poderão servir de campo de testes para tudo isto. Atualmente, as inscrições para todas as distâncias de prova estão abertas em Toledo e Tucson.