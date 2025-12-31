PplWare Mobile

Comece 2026 a ir para o ginásio! Sugerimos este saco Tote Befit

· PUB · Gadgets 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Grunho says:
    31 de Dezembro de 2025 às 18:10

    Tenho uma ideia melhor. E se em vez de ir todos os dias ao ginásio passares a ir todos os dias trabalhar de bicicleta? Poupas em transporte, em ginásio e em tempo. Até em medicamentos. Comprimidos para dormir e anti-obesidade vão logo pela janela fora. Claro que bicicleta é considerado nefasto e anti-ético pelos capitalistas, seus ideólogos e comissários políticos e lacaios. Priva-os a todos das receitas do suculento negócio dos carros & combustíveis, seguros, crédito bancário & rendas associadas. Ora, isso não se faz! “Tens de gastar, tens de consumir, tens de desperdiçar, tens de poluir, que é para manter a economia a rolar e os capitalistas a facturar”. Mas se por alguma razão não ligares pevas a essa conversa, já sabes, só tens uma coisa a perder em mudar para a bicicleta: barriga!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube