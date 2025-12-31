Comece 2026 a ir para o ginásio! Sugerimos este saco Tote Befit

A Prozis é conhecida sobretudo pelos seus produtos ligados à nutrição e ao fitness, mas ao longo dos últimos anos tem vindo a reforçar a sua aposta no lifestyle. Já conhece o saco Tote Befit?

Saco Tote Befit custa apenas 59,99 euros

O Saco Tote Befit – Black, é uma solução simples, funcional e discreta para quem precisa de transportar os essenciais com conforto e estilo.

Este saco apresenta um design clean e minimalista, totalmente em preto, o que o torna fácil de combinar com qualquer estilo, seja desportivo, casual ou urbano. O formato tote, cada vez mais popular, aposta na simplicidade e na praticidade, dispensando elementos desnecessários e focando-se no essencial.

Esta abordagem torna o saco adequado para diferentes contextos: desde uma ida ao ginásio, ao trabalho, às compras ou mesmo para um dia fora de casa.

Com um preço de referência de 59,99 euros, o tote da Prozis posiciona-se num segmento intermédio.

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir o Saco Tote Befit – Black com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE.