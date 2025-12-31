Transport Fever 3, criar um império no ramo dos Transportes

Os estúdios Urban Games, ultimam os preparativos para o lançamento de Transport Fever 3, o seu próximo jogo que tal como o nome indica, se dedica ao ramo dos Transportes. Venham conhecer um pouco mais...

O ramo dos transportes tem sido, ao longo do tempo, uma fonte bastante profícua de videojogos. Não é de admirar, pois trata-se de uma área de atividade que obriga a grande capacidade de gestão e organização o que funciona como um íman para os jogos de estratégia e Sims.

Os estúdios Urban Games encontram-se a ultimar os preparativos para o lançamento do seu próximo jogo, Transport Fever 3.

Planear, construir e otimizar, são os 3 pilares de Transport Fever 3, um jogo que coloca o jogador ao comando do seu próprio império de transportes. O jogo tenta reproduzir toda uma sucessão de épocas cada qual com os seus próprios desafios, e que marcaram a história dos sistemas de transportes modernos.

Desde as humildes carroças puxadas por cavalos, passando por comboios a vapor, barcos com rodas de pás, e culminando nos mais modernos aviões a jato, superpetroleiros, comboios de alta velocidade e helicópteros, os jogadores terão nas suas mãos o controlo de uma das áreas mais nevrálgicas da sociedade moderno: o sistema de transportes.

Como na realidade, trata-se de um negócio com muitas particularidades. Se bem que cada entrega com sucesso gera lucro, por outro lado, cada comboio, caminhão, avião ou navio aumenta os custos. Isto leva a que os jogadores tenham de ter uma capacidade de gestão para planear e construir rotas lucrativas, equilibrando as despesas de toda a infraestrutura e investirem nas melhorias mais acertadas para se manterem capazes de manter o negócio.

Com o sucesso, vem também uma maior liberdade financeira que permitirá expandir ainda mais o alcance dos jogadores, além do direito de construir pontos turísticos mundialmente famosos para demonstrar todas as suas conquistas.

No entanto, o lucro só por si, não basta e a satisfação das populações, a expansão inteligente das rotas e a qualidade da prestação do serviço vão definir o sucesso a longo prazo. Cada decisão contribui para o crescimento das cidade e adicionalmente, para o legado que o jogador vai deixar como magnata dos transportes.

Transport Fever 3 será lançado no inicio de 2026, para PC, Playstation 5 e Xbox Series X, ainda sem data concreta de lançamento.