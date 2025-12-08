Formas de acelerar o Windows em 2025: truques simples, tendências e ferramentas úteis
Num momento em que os utilizadores enfrentam um computador lento, atualizações que parecem nunca terminar ou falhas aleatórias, vale a pena recordar que pequenas otimizações podem transformar completamente o desempenho do Windows.
1. Desativar serviços em segundo plano que já não fazem sentido
O Windows 11 recebeu várias camadas de telemetria e sincronização que nem sempre são necessárias. Análises recentes de entidades internacionais de desempenho mostram que a desativação de serviços como “Clipboard History Sync”, “Recall Indexing” (onde aplicável) ou widgets dinâmicos pode reduzir entre 5% e 12% do consumo de RAM em portáteis de gama média.
Como ajustar rapidamente:
- Aceder a Definições > Privacidade & Segurança;
- Rever permissões de aplicações em segundo plano;
- Desativar sincronizações não utilizadas.
2. Trend 2025: limpeza inteligente baseada em IA
Ferramentas de otimização baseadas em IA tornaram-se uma tendência clara em 2025, principalmente porque conseguem prever conflitos de arranque, identificar programas redundantes e sugerir ações personalizadas. Softwares como Microsoft PC Manager (gratuito) ganharam popularidade por detectar processos que o utilizador nem sabe que existem.
3. Ajustar o modo de energia ao perfil real de utilização
Estudos internacionais publicados em setembro de 2025 demonstram que 74% das pessoas utilizam o modo de energia errado para a tarefa em curso. Em Windows, os planos “Balanced”, “Best Performance” e “Efficiency Mode” têm comportamentos distintos — e escolher o errado pode reduzir o desempenho em tarefas pesadas ou gastar mais bateria sem necessidade.
- Trabalho com Office / Navegação: Modo Equilibrado.
- Jogos / renderização / edição de vídeo: Melhor desempenho.
- Bateria prioritária: Eficiência.
4. Trend global: utilizar o “Repair Install” sem perder dados
Uma das técnicas mais populares de 2025, recomendada por fóruns internacionais, especialistas e canais técnicos, é o chamado Repair Install do Windows 11. Esta reposição reinstala todos os ficheiros de sistema sem apagar documentos, programas ou definições.
Vantagem: resolve 80% dos problemas relacionados com atualizações falhadas, corrupção de ficheiros e erros de arranque, sem exigir formatação.
5. Otimizar o armazenamento com o novo “Storage Health Check”
A Microsoft tem reforçado a monitorização do estado do SSD e do HDD. O novo painel “Storage Health Check”, integrado em muitas builds recentes, avalia desgaste, fragmentação lógica, sectores instáveis e até a velocidade real de escrita vs. velocidade nominal.
Se for detetada degradação, a recomendação mais comum é substituir o SSD ou migrar para NVMe — hoje consideravelmente mais barato — e reinstalar o Windows com uma chave digital económica (ver lista de promoções abaixo).
