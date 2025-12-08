Ballie, o robô da Samsung que promete muito mas ainda não saiu da “intenção”

Desde 2020, o pequeno robô Samsung Ballie parecia mais um conceito do que um produto finalizado e pronto para ser comercializado. No entanto, no início do ano a marca prometia um lançamento durante o verão, mas, à medida que o Natal se aproxima, continua a não haver qualquer sinal de Ballie…

Foi em janeiro passado, no âmbito do CES 2025, que o gigante coreano Samsung exibiu o seu pequeno robô doméstico, Ballie.

Um pequeno robô concebido para nos acompanhar em casa e ligar-se ao nosso ecossistema de dispositivos ligados, de modo a baixar ou aumentar o termóstato, acender as luzes inteligentes de cada divisão, mostrar o calendário do dia (através de um projetor integrado) ou, ainda, alterar o volume de uma coluna conectada.

Um dia todos teremos um Ballie em casa

Na realidade, Ballie parece ser um daqueles projetos que os gigantes do setor tecnológico prometem há anos… sem nunca realmente os concretizarem.

O pequeno robô tinha feito uma primeira aparição em 2020, então sob a forma de um simples protótipo destinado a mostrar o saber-fazer do gigante coreano, sem qualquer ambição de comercialização.

Quatro anos mais tarde, a Samsung voltou a colocar Ballie em destaque com uma versão revista e bastante mais imponente, reforçada com inteligência artificial.

No CES 2025, a Samsung foi ainda mais longe, ao anunciar que Ballie iria realmente chegar aos lares durante o ano de 2025.

Ballie não chegará em 2025

Só que, previsto para este verão nos Estados Unidos e na Coreia, Ballie continua indisponível para compra.

Contactado pela revista TechRadar, o gigante coreano indicou:

Continuamos a afinar e a aperfeiçoar esta tecnologia, a fim de oferecer uma experiência ainda mais marcante aos nossos clientes.

Em claro, o pequeno robô Ballie não está pronto, e a Samsung continua a trabalhar ativamente no seu companheiro reforçado por IA, sendo necessário esperar mais um pouco (muito?) antes de o vermos realmente ganhar vida nas nossas salas.

É preciso dizer que, embora a Samsung tenha apresentado uma demonstração de Ballie, mostrando repetidamente os seus talentos de projetor ambulante e algumas das suas capacidades de IA, o fabricante evitou permitir que o público interagisse diretamente com o robô, preferindo uma encenação muito controlada.

Em abril passado, a Samsung e a Google oficializaram uma colaboração destinada a integrar o Gemini no coração de Ballie, para interações cada vez mais naturais com o utilizador.

Será provavelmente necessário esperar até ao próximo CES (no próximo mês) para termos, assim se espera, novidades deste pequeno robô amarelo cuja utilidade real, é preciso admiti-lo, continua difícil de identificar (sem falar do seu preço, ainda desconhecido nesta altura, mas que certamente será elevado).