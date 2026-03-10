Parece ficção científica, mas já não é: primeiro robô humanoide “detido” pela polícia (vídeo)

Um incidente invulgar terá ocorrido, em Macau, quando uma mulher terá ficado assustada por ver um robô humanoide, na rua, durante a noite. A mulher terá ficado de tal forma agitada que terá precisado de avaliação médica.

Conforme reportado, uma mulher que caminhava pelas ruas de Macau, no final de fevereiro, foi surpreendida por um robô humanoide, identificado como um Unitree G1.

O robô terá seguido a mulher, deixando-a angustiada, conforme se vê num vídeo gravado por testemunhas, que mostra pessoas à volta da mulher a comentar sobre o momento.

O robô terá reagido a uma repreensão da mulher, levantando os braços, num gesto interpretado como um pedido de desculpas.

Apesar disso, o estado de aflição da mulher manteve-se, tendo sido necessária uma ambulância para a transportar para um hospital para avaliação médica, conforme contado.

Imagens que circularam online mostram dois agentes a aproximarem-se do local. Enquanto um deles escolta o robô humanoide para fora do local, colocando a sua mão no ombro da máquina, outro detém o operador da máquina.

Os internautas observaram a semelhança entre a forma como a polícia lidou com o robô, tendo adotado os procedimentos aplicados a suspeitos humanos. Uma cena que tem tanto de surreal como de humorística: parece ficção científica, mas já não é!

Além de imagens virais, o evento desencadeou um debate sério sobre a utilização de robôs em espaços públicos.

