Voltou o Jolla, o smartphone que quer acabar com a recolha de dados

A bem conhecida empresa finlandesa Jolla marcou o regresso da tecnologia móvel europeia ao mercado. Para isso teve o lançamento do novo Jolla Phone, um dispositivo que combina hardware robusto com um foco intransigente na privacidade. É hora de dizer adeus à recolha de dados da Google, da Apple e de outras fabricantes de smartphones.

Voltou o Jolla, o smartphone da privacidade

Esta nova proposta convenceu de imediato os consumidores, com o objetivo mínimo de pré-encomendas a ser atingido em menos de 48 horas. A montagem final e a inspeção de qualidade são realizadas em Salo, na Finlândia, recuperando a herança histórica da cidade que serviu de base à Nokia.

Ao nível do hardware, o Jolla Phone foi desenhado para durar e proteger. O destaque vai para a inclusão de um interruptor físico de privacidade, que permite ao utilizador desativar o microfone, a câmara e outros sensores, garantindo que o dispositivo não está a ouvir ou a ver sem autorização. Além disso, aposta na sustentabilidade com uma bateria substituível pelo utilizador e uma tampa traseira trocável.

Característica Especificações Técnicas Ecrã 6.36" Full HD+ AMOLED, Gorilla Glass Processador Plataforma MediaTek 5G Memória RAM 12 GB Armazenamento 256 GB (expansível até 2 TB) Câmaras Principal 50 MP + Ultra-wide 13 MP (Frontal grande angular) Bateria 5.500 mAh (substituível pelo utilizador) Privacidade Interruptor físico para desativar sensores (mic/câmara) Conectividade Dual SIM

Para acabar com a recolha de dados

O Jolla Phone é o único smartphone independente da Europa, graças ao sistema operativo Sailfish OS baseado em Linux. Restam apenas quatro sistemas operativos móveis de nível comercial no mundo: o iOS da Apple e o Android, da Google, dos Estados Unidos, o HarmonyOS da Huawei, da China, e o Sailfish OS europeu da Jolla. Graças ao Sailfish OS, o Jolla Phone

Assim, o conceito deste smartphone distingue-se pela sua independência face aos gigantes tecnológicos norte-americanos e chineses. Equipado com o Sailfish OS 5, um sistema operativo baseado em Linux, o equipamento oferece uma alternativa segura que não envia dados em segundo plano nem realiza análises ocultas.

Um passo para a independência da Europa

A empresa defende que este lançamento é fundamental para a autonomia tecnológica da Europa, convidando outros parceiros do continente a juntarem-se à criação de um novo ecossistema. Para garantir a utilidade no dia a dia, o sistema mantém a compatibilidade com aplicações Android, como serviços bancários, através da tecnologia AppSupport.

Após esgotar o primeiro lote, a Jolla abriu uma segunda fase de encomendas com um preço de 549 euros. As entregas estão agendadas para o primeiro semestre de 2026, abrangendo os países da União Europeia, Reino Unido, Noruega e Suíça.