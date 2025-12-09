Google garante que “não há planos” para trazer publicidade para a IA Gemini
Com uma aparente luta pelo domínio da IA, a Google tem conseguido manter-se no topo, batendo a OpenAI e outros concorrentes. Este é o espaço ideal para colocar publicidade e assim pagar os investimentos feitos. Um relatório recente dava como certa a publicidade no Gemini, mas a Google veio refutar esse cenário para a sua IA.
Vamos ter publicidade na IA Gemini?
Um relatório recente afirma que a Google está a preparar-se para inserir anúncios nas suas ferramentas de IA Gemini, cada vez mais populares, mas a Google insiste que "não há planos" para anúncios no Gemini. Mais uma vez a IA parece criar interesse, desta vez no campo da publicidade, dada a quantidade de utilizadores que atrai.
Um relatório divulgado recentemente pela AdWeek afirmava que a Google "informou os seus clientes de publicidade" que planeia levar anúncios para "o seu chatbot de IA, Gemini". Isto iria acontecer algures em 2026, de forma totalmente separada dos anúncios já existentes no Modo IA e nas Visões Gerais de IA.
This story is based on uninformed, anonymous sources who are making inaccurate claims. There are no ads in the Gemini app and there are no current plans to change that.
— Dan Taylor (@edantaylor) December 8, 2025
A Google nega que isso esteja a acontecer. Num tweet, Dan Taylor, vice-presidente de anúncios globais da Google, afirma que “não há anúncios na aplicação Gemini e não há planos para mudar isso”. Taylor alega ainda que a reportagem se baseia em “fontes anónimas e desinformadas que fazem afirmações imprecisas”. A conta AdLiaison da Google reiterou esta posição, revelando de forma clara os seus planos futuros.
Google garante que "não há planos"
Revelou que, de forma sumária, não há anúncios na aplicação Gemini e não há planos para mudar isso. Os anúncios estão disponíveis nas Visões Gerais de IA nos EUA e estão a ser expandidos para mais países de língua inglesa. A empresa continua a testar anúncios no Modo IA.
Boosting this for others who may have seen the story and had questions. In short, there are no ads in the Gemini app, and there are no current plans to change that.
Ads are available in AI Overviews in the US and are expanding to more English speaking countries. We continue to… https://t.co/n7hBVVxYYo
— AdsLiaison (@adsliaison) December 8, 2025
Isto acontece numa altura em que o Gemini está a experimentar um crescimento significativo. A Google revelou em outubro que o Gemini conta com mais de 650 milhões de utilizadores mensais. Isto representa um aumento face aos 350 milhões registados no início do ano. Parte deste crescimento veio do Nano Banana, que, segundo a Google, atraiu 23 milhões de novos utilizadores.
Com a OpenAI a preparar-se para trazer anúncios para o ChatGPT, é curiosa a posição da Google. A empresa tem apostado de forma muito forte na publicidade nos seus serviços e produtos e este seria um espaço muito interessante para a sua apresentação. Claro que os utilizadores preferem esta abordagem, mantendo-se assim livre.