Questão: que marca poderá ultrapassar a popularidade da Apple e da Samsung?

No geral, há duas marcas de smartphones que, trilhando o seu caminho tecnológico, estão sempre "taco a taco" no que a números e resultados diz respeito. Apesar do claro domínio da Apple e da Samsung, nesta questão, queremos saber que marca poderá ultrapassar a popularidade destas duas gigantes.

Que marca poderá ultrapassar a popularidade da Apple e da Samsung?

Com novidades constantes, a Apple e a Samsung são dois dos principais nomes da indústria dos smartphones, estando já mais do que estabelecidas nos vários mercados.

Ainda assim, não são as únicas e, à semelhança delas, há outras empresas a reforçar-se e a mostrar aos utilizadores do que são capazes, por via de propostas disruptivas, que agradam ao público.

De facto, em janeiro, informámos sobre a marca que mais cresceu em 2024 e, curiosamente, não foi, nem a Apple, nem a Samsung.

Segundo a Counterpoint Research, que publicou um relatório com dados de vendas de smartphones ao longo do ano passado, a Xiaomi foi a fabricante de smartphones que mais cresceu.

Portanto, com tudo aquilo que os vários nomes da indústria têm criado, queremos saber: na sua opinião, que marca poderá eventualmente ultrapassar a popularidade da Apple e da Samsung?

