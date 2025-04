Dica: não pode tirar a Meta AI do WhatsApp? Porque não apaga ou limita a utilização?

A chegada da Meta AI à Europa foi feita com sentimentos mistos por parte dos utilizadores. Se muitos estavam desejosos de ter esta IA disponível no WhatsApp, Instagram ou Messenger, outros entendem que esta ajuda traz novos problemas de privacidade e segurança. Como não se apaga, a alternativa parece simples, limitando a sua utilização. Descubra como o pode fazer.

Tal como outra qualquer IA, a Meta AI quer ajudar os utilizadores, oferecendo respostas a questões e a pedidos de ajuda. Demorou a chegar ao nosso país e ao resto da Europa, mas agora está disponível para todos e para ser usada nas principais app da Meta, como o WhatsApp ou o Instagram.

Porque não apaga ou limita a utilização desta IA?

Claro que imediatamente trouxe questões que mostraram que nem todos estavam contentes com a sua presença. Ainda pior é o facto de que esta IA da Meta não pode ser removida ou escondida. Os utilizadores têm de a ter presente e a consumir as suas conversas. Claro que as queixas surgiram.

Ainda que não possa ser desativada, há opções que podem ser usadas e que ajuda. Os utilizadores podem a qualquer momento eliminar ou redefinir as suas conversas com a IA. Para as conversas individuais, deve escrever /reset-ai para eliminar a memória da IA ​​dessa conversa. Para limpar todos as conversas numa aplicação (Messenger, Instagram ou WhatsApp), deve escrever /reset-all-ais .

Não tem de usar a Meta AI no WhatsApp

No WhatsApp, se eliminar uma conversa, esta será removida apenas da aplicação. No entanto, terá de se usar o comando reset para o eliminar dos sistemas do Meta. Além disso, pode descarregar o seu histórico de conversas escrevendo /download-all-ai-info numa conversa com a IA. Lembre-se de que, se eliminar uma conversa da sua conta do WhatsApp, não poderá solicitar ou descarregar essas informações novamente.

Uma outra opção que tem disponível é bloquear a utilização da informação pessoa para treinar a Meta AI. Isto é feito diretamente no Facebook, como já explicámos, acedendo à opção certa. Esta está no Centro de Privacidade e para eliminar estes dados ou limitar a sua utilização, os utilizadores precisam apenas de preencher o formulário presente nesta página.

É desta forma simples que consegue limitar a utilização da IA e dos seus dados. Claro que, deve também evitar interagir com a Meta AI e assim manter a sua informação longe destes sistemas. Se tiver mesmo de conversar com esta novidade, então o conselho é mesmo manter a sua informação pessoal longe dos temas.