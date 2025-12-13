OpenAI adia lançamento do “Modo Adulto” do ChatGPT para 2026

A OpenAI confirmou o adiamento da tão esperada funcionalidade que permitirá aos utilizadores adultos interagir com o ChatGPT sem as restrições de conteúdo habituais. Conhecido informalmente como “modo adulto” (ou modo para adultos), o recurso de IA, inicialmente previsto para dezembro de 2025, só deverá chegar ao público no primeiro trimestre de 2026.

OpenAI adia lançamento do "Modo Adulto"

O atraso deve-se à necessidade de aperfeiçoar o ambicioso sistema de deteção e verificação de idade, considerado crucial para a segurança. O objetivo central desta iniciativa é flexibilizar os limites de conteúdo hoje impostos ao chatbot, com o cofundador Sam Altman a defender o princípio de “tratar utilizadores adultos como adultos”.

A nova modalidade deve permitir interações menos rígidas, oferecendo maior autonomia criativa, estilos de resposta mais ousados e, potencialmente, acesso a conteúdo erótico ou a discussões maduras em contextos apropriados. A mudança visa alinhar a experiência do ChatGPT às expectativas dos utilizadores maiores de idade, ao mesmo tempo que mantém salvaguardas rigorosas para os mais jovens.

O principal obstáculo técnico reside na criação de um mecanismo robusto que consiga diferenciar adolescentes de adultos com alta precisão. A OpenAI está a desenvolver um modelo de previsão de idade que se baseia nos padrões de utilização e na forma como o utilizador interage com o chatbot.

IA sem limites no ChatGPT chega em 2026

Em caso de incerteza sobre a idade, a política da empresa é priorizar a segurança. Num comunicado, a OpenAI esclareceu a abordagem: “Em caso de dúvida, daremos prioridade à segurança e restringiremos a experiência ao modo para menores de 18 anos”.

A tecnológica admite ainda que, em certos mercados ou situações, poderá ser exigida a apresentação de documentos de identificação, considerando esta “uma concessão válida” para proteger os menores, apesar das preocupações com a privacidade.

Os testes deste novo modelo estão a ser realizados em países selecionados, com foco em evitar a classificação incorreta de utilizadores. O adiamento visa garantir que a tecnologia cumpra integralmente as regras de proteção, nomeadamente face a legislações recentes, antes de apresentar a nova funcionalidade oficialmente.