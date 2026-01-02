Microsoft prepara-se para bloquear o browser do ChatGPT no Windows 11

A Microsoft quer manter o máxumo de utilizadores no Edge, por razões óbvias. As suas estratégias são muitas e agora, segundo informações, a Microsoft está a preparar o Edge e o Bing para intercetar o download do ChatGPT Atlas no Windows 11, repetindo a sua estratégia contra o Google Chrome.

Microsoft volta a atacar os browsers no Windows 11

A Microsoft está a preparar-se para a possível chegada de um novo concorrente ao mercado dos browsers e já tem o ChatGPT Atlas na sua mira. A OpenAI estaria a preparar-se para lançar o seu próprio browser, denominado ChatGPT Atlas , para todos os utilizadores , e tudo indica que poderá ser integrado no Windows 11.

Em resposta, a Microsoft já se prepara para tentar conter a sua adopção através de avisos e mensagens promocionais integradas tanto no browser Edge como no motor de busca Bing. Esta não é uma estratégia nova. A Microsoft tem um longo historial de desencorajar o download de browsers concorrentes, como o Google Chrome.

Edge já tem o código preparado para este bloqueio

Aliás, hoje em dia, uma simples pesquisa por "Chrome" no Bing já gera uma recomendação clara para continuar a utilizar o Microsoft Edge, destacando algumas das suas funcionalidades mais importantes. Esta mesma estratégia poderia ser repetida com o ChatGPT Atlas. De acordo com informações recentes, uma versão preview do Edge inclui uma série de flags experimentais que fazem referência explícita ao browser da OpenAI.

msEdgeAtlasDownloadBingReferrerHideIntercept msEdgeAtlasDownloadIntercept msEdgeAtlasDownloadInterceptTreatmentParam

Estes indícios sugerem que, se o Atlas for finalmente lançado para o Windows 11, o browser da Microsoft poderá exibir mensagens destinadas a "intercetar" o seu download, tal como já acontece com o Chrome. Recorde-se que o ChatGPT Atlas é um browser agético, o que significa que pode navegar na web de forma autónoma com base nas instruções do utilizador, executando tarefas automaticamente em seu nome.

ChatGPT Atlas é a próxima vítima desta estratégia

Embora a Microsoft domine o mercado dos browsers há muitos anos, tem razões claras para proteger a sua posição contra novas propostas como a da OpenAI. O ChatGPT tem milhões de utilizadores ativos e, se a OpenAI decidir promover o Atlas diretamente a partir da sua própria plataforma.

Esta movimentação poderá tornar-se uma verdadeira ameaça para o Edge, o browser que a Microsoft está a tentar estabelecer como principal alternativa ao Chrome. Da mesma forma, levará a que o próprio Copilot possa ser preterido pelos utilizadores que se habituam a usar o ChatGPT dentro deste novo browser.