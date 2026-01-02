Depois de anos com uma posição única na China, a BYD tomou de assalto o mercado global. As suas propostas lutam de forma igual com os grandes players e os números mostram isso. Prestes a bater a Tesla, a BYD voltou a ter um ano excelente. As vendas de carros elétricos da BYD dispararam no mercado global em 2025.

A gigante chinesa continua a sua expansão global

A BYD encerrou o ano de 2025 com números que refletem uma mudança estratégica no panorama automóvel mundial. Embora o crescimento geral da marca tenha registado o ritmo mais lento dos últimos cinco anos, influenciado pela saturação do mercado doméstico na China, a construtora consolidou a sua posição de liderança. O

s dados revelados mostram que a aposta na internacionalização está a dar frutos, com os carros elétricos da marca a ganharem uma tração sem precedentes fora do seu país de origem. Este cenário confirma a maturidade da fabricante, que agora equilibra o volume massivo interno com uma presença cada vez mais robusta em novos territórios.

Vendas internacionais impulsionam resultados da BYD

O grande destaque destes resultados financeiros recai sobre a performance extraordinária das vendas nos mercados externos. Contrariando a estagnação verificada na China, onde a concorrência é feroz e a procura estabilizou, a BYD viu as suas exportações atingirem novos máximos históricos. A aceitação dos modelos da marca na Europa, América do Sul e Sudeste Asiático foi determinante para manter os balanços positivos.

Os consumidores internacionais estão cada vez mais rendidos à proposta de valor dos veículos da marca, reconhecendo a qualidade tecnológica e a eficiência das baterias, o que permitiu à empresa mitigar os efeitos de um mercado interno mais lento.

O futuro dos carros elétricos passa pela diversificação

A estratégia da BYD para o futuro imediato parece clara e focada em reduzir a dependência do mercado chinês. Com a construção de novas fábricas e centros de distribuição em locais estratégicos ao redor do globo, a marca prepara-se para uma nova fase de crescimento sustentado. A diversificação do portfólio, adaptada às necessidades específicas de cada região, tem sido fundamental para este sucesso além-fronteiras.

Enquanto a China continua a ser a base industrial, é no palco global que a BYD está a travar e a vencer as suas batalhas mais importantes, provando que a transição para a mobilidade elétrica é um fenómeno mundial onde a marca desempenha um papel central e indispensável.