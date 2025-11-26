Rumo a viagens ainda mais baratas: Uber lança serviço de robotáxis em Abu Dhabi

Esta quarta-feira, a Uber lançou viagens totalmente sem condutor no seu quarto mercado, disponibilizando o serviço de robotáxi em Abu Dhabi, em parceria com a WeRide, uma empresa chinesa de veículos autónomos. Este é mais um passo no plano da empresa rumo a um sistema de boleias ainda mais otimizado e barato.

Após oferecer serviços de robotáxi nos Estados Unidos, especificamente em Austin, Phoenix e Atlanta, através da Waymo, da Alphabet, a Uber está a alargar a sua estratégia ao Médio Oriente, na capital dos Emirados Árabes Unidos.

Desde esta quarta-feira, os passageiros em Abu Dhabi podem reservar um táxi robótico da WeRide, solicitando uma viagem UberX ou Uber Comfort.

Passageiros da Uber têm suporte a bordo

Segundo a empresa, os veículos sem condutor em Abu Dhabi irão operar em determinadas áreas da Ilha de Yas. Os passageiros podem aumentar as suas hipóteses de uma viagem neste regime selecionando a opção autónoma. O apoio a bordo está disponível durante a viagem através da aplicação e de um tablet no veículo.

A WeRide estabeleceu a sua parceria com a Uber, em setembro de 2024, e começou a oferecer viagens autónomas com um operador a bordo, em Abu Dhabi, em dezembro. As duas empresas inauguraram, também, viagens de robotáxi com um operador de segurança a bordo, em Riade, na Arábia Saudita, em outubro.

Entretanto, conforme partilhou, em maio, a Uber planeia lançar o serviço de robotáxi em mais 15 cidades, incluindo na Europa, nos próximos cinco anos.

Uber quer boleias sem motoristas

Nos últimos anos, a Uber tem apostado fortemente na tecnologia de veículos autónomos por meio de parcerias, numa ambição sobre a qual informámos há mais de 10 anos, em 2015.

Conforme compilado pela CNBC, a Uber começou a oferecer um serviço de táxi robótico em Austin e Atlanta no início deste ano e em Phoenix no final de 2023.

Em julho, a empresa estabeleceu um contrato de seis anos para táxis robóticos com a fabricante de veículos elétricos Lucid e a startup de veículos autónomos Nuro.

Enquanto isso, a WeRide lançou serviços completos de robotáxi sem motorista em Pequim e Guangzhou, na China.

Leia também: