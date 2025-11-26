Dica iOS 26: como desativar o deslize para a câmara no ecrã bloqueado do iPhone

O acesso rápido à câmara do iPhone a partir do ecrã bloqueado é uma funcionalidade apreciada por muitos, mas pode também ser frustrante por ter o mesmo movimento da "limpeza" das notificações. Pois bem, saiba que as versões mais recentes do iOS oferecem uma solução simples para desativar este gesto.

Um problema mais comum do que parece

Desde há várias gerações do iOS que os utilizadores do iPhone conseguem aceder à aplicação da câmara diretamente a partir do ecrã bloqueado, bastando para isso deslizar o dedo para a esquerda.

Embora esta funcionalidade seja extremamente conveniente para capturar momentos de forma rápida, muitos utilizadores reportam que o gesto é frequentemente ativado de forma acidental, seja ao limpar notificações, seja porque tinham o telemóvel no bolso, resultando em dezenas de fotografias ou vídeos indesejados.

Se pertence ao grupo de pessoas que prefere prescindir deste atalho para evitar o problema, ou se simplesmente não o utiliza, pode agora desativá-lo. É importante notar que esta alteração afeta apenas o gesto de deslizar; o botão de atalho para a câmara, presente no canto inferior direito do ecrã bloqueado, permanecerá ativo e funcional.

Para proceder a esta alteração, é necessário que o seu dispositivo tenha a versão iOS 26.1 instalada, uma vez que esta opção não se encontra disponível em versões mais antigas do sistema operativo.

Como desativar o acesso à câmara por gesto no ecrã bloqueado

Para desativar o gesto de deslizar que ativa a câmara, o processo é bastante simples e rápido. Siga estes passos:

1. Abra as "Definições" no seu iPhone.

2. Deslize para baixo e clique em "Câmara".

3. Procure a opção "Passar o dedo no ecrã bloqueado para abrir a Câmara" e desative o switcher.

Ao concluir este processo, o gesto de deslizar para a esquerda no ecrã bloqueado deixará de abrir a aplicação da câmara.

Naturalmente, caso mude de ideias, pode reativar o acesso por gesto a qualquer momento, bastando para isso regressar às definições da Câmara e ativar novamente o switcher.

