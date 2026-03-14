Google tem visão clara para futuro do Android: um sistema controlado por agentes de IA

O paradigma tradicional de utilização do Android, baseado em abrir uma aplicação e percorrer menus para realizar uma tarefa, está prestes a tornar-se obsoleto. A Google está a posicionar a inteligência artificial (IA) como uma camada intermédia inteligente que interpreta os comandos do utilizador e os executa diretamente.

O fim da navegação manual em aplicações

Em vez de o utilizador completar processos passo a passo, no futuro, bastará enunciar o objetivo final para que o sistema coordene as diversas funções do dispositivo e resolva o pedido de forma autónoma.

No contexto tecnológico atual, um "agente" representa uma evolução crítica face aos assistentes digitais convencionais. Enquanto os primeiros sistemas se limitavam a responder a perguntas ou a fornecer informações, um agente de IA foca-se na ação.

Estes sistemas combinam a compreensão de linguagem natural com a capacidade de avaliar o contexto e planear uma sequência de decisões para atingir um objetivo. Não se trata apenas de gerar texto, mas de organizar e executar uma cadeia de operações reais dentro do ecossistema do telemóvel.

Uma mudança na métrica de sucesso das aplicações

Esta transição força os programadores de Android a repensarem o propósito das suas criações. Durante mais de uma década, o sucesso de uma aplicação era medido pelo tempo que o utilizador passava dentro da sua interface. Com a integração de agentes de IA, o foco desloca-se para a utilidade e capacidade de integração.

O valor de uma aplicação passará a ser medido pela sua eficácia em ajudar a concluir tarefas, mesmo que o utilizador nunca chegue a interagir visualmente com a sua estrutura de menus.

Para materializar esta visão, a Google introduziu as "AppFunctions", um conjunto de ferramentas que permite aos programadores exporem funcionalidades específicas das suas aplicações ao Gemini. Um exemplo prático já visível na série Galaxy S26 permite que o utilizador peça para encontrar fotografias específicas na galeria através de linguagem natural.

O assistente interpreta o pedido, acede à função correspondente da Samsung Gallery e apresenta o resultado instantaneamente, eliminando a necessidade de procura manual por parte do utilizador.

O futuro do ecossistema Android

Além da integração direta, a Google está a desenvolver um sistema de automação de interface. Esta tecnologia permite que o Gemini execute tarefas genéricas em várias etapas, agindo diretamente sobre os elementos visuais do ecrã, mesmo em aplicações que não tenham uma ligação técnica profunda com o assistente.

Este sistema está a ser testado inicialmente nos novos Galaxy S26 e Pixel 10, abrangendo serviços de logística e transporte. Para garantir a segurança, o utilizador poderá acompanhar o progresso através de notificações em tempo real e terá de autorizar manualmente ações críticas, como pagamentos ou compras.

O futuro do Android aponta para um sistema operativo onde a IA assume um papel proativo e central. Embora o lançamento destas funcionalidades seja gradual, é evidente que a Google pretende expandir estas capacidades a todo o ecossistema.

Leia também: