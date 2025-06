Cuidado na Internet! Descoberta vulnerabilidade crítica de segurança no Google Chrome

Não é anormal haver problemas de segurança com o Chrome. Sendo o browser mais usado, é também o mais visado pelos hackers, sendo rapidamente lançada qualquer atualização necessária. Agora, a Google revelou que corrigiu uma grande vulnerabilidade de segurança no seu browser Chrome que ameaçava os dados pessoais dos utilizadores.

Nova vulnerabilidade crítica de segurança

A Google corrigiu uma grande vulnerabilidade de segurança no seu browser para desktop, o Chrome. Esta ameaçava os dados pessoais dos utilizadores. Do que a empresa afirmou, a vulnerabilidade em questão estava a ser ativamente explorada por pessoas mal-intencionadas e anunciou que todos os utilizadores deveriam atualizar os seus browsers com urgência.

A vulnerabilidade detetada está no motor JavaScript V8 do Chrome. Esse problema, avaliado com uma pontuação de 8,8 em 10 pelos especialistas, pode permitir aos atacantes obter controlo sobre o dispositivo alvo. Depois disso, conseguem roubar dados ou instalar malware através de um site malicioso que eles próprios prepararam.

A Google lançou a atualização que corrige esta vulnerabilidade crítica juntamente com a versão 137.0.7151.68 do Chrome. A nova versão abrange utilizadores de Windows, macOS e Linux. Embora o browser seja atualizado automaticamente por defeito, recomenda-se que os utilizadores verifiquem manualmente se existem atualizações.

Uma falha encontrada no Google Chrome

Os utilizadores que pretendam atualizar os seus browsers podem verificar a versão atual acedendo ao separador Ajuda > Sobre o Google Chrome no menu do Chrome. Se estiver disponível uma nova versão, o processo de atualização pode ser concluído com a opção “Reiniciar”.

Após este passo, o browser da Google irá ser fechado pelo sistema, sendo depois terminada a atualização da nova versão, de forma silenciosa e sem qualquer intervenção do utilizador. No final desse processo, o Chrome abrirá automaticamente, com todos os separadores que antes estavam abertos a serem recuperados.

Embora não tenha sido divulgada qualquer informação clara sobre o tempo que a vulnerabilidade foi utilizada, os dados pessoais dos utilizadores que adiarem a atualização podem estar em risco. Assim, é essencial que a atualização para a mais recente versão seja realizada, para o problema ser eliminado e a segurança dos utilizadores seja reposta.