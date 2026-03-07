YouTube ativa mensagens diretas em Portugal e outros países europeus

A funcionalidade de mensagens diretas foi removida do YouTube há algum tempo. Foi reativado há alguns meses, mas apenas para um grupo selecionado. Felizmente, esta funcionalidade está agora disponível em muitos países europeus, incluindo Portugal.

YouTube ativa mensagens diretas em Portugal

Inicialmente, apenas a Polónia e a Irlanda estavam autorizadas, mas a medida já foi ativada para uma parte significativa do mundo — 31 países no total. Curiosamente, ainda não existe uma implementação global em larga escala. É provável que os testes nesta parte do mundo só levem à ativação completa em breve.

Para aceder a este recurso, precisa de uma conta e estar ligado. Apenas as contas com utilizadores maiores de idade (18 anos, neste caso) podem comunicar, e o YouTube exigirá verificação. Esta funcionalidade retorna porque permite que os utilizadores partilhem vídeos sem depender de outra rede social.

Os controlos de segurança permanecem em vigor, permitindo ao destinatário aceitar ou rejeitar um pedido de mensagem. Também é possível eliminar conversas ou cancelar o envio de uma mensagem. Pode convidar amigos e familiares para participar nesta experiência. Assim que receber a notificação de que o seu convite foi aceite, poderá começar a partilhar conteúdo.

Esta funcionalidade volta a mais países europeus

A lista de países atualizada até à data cresceu e agora é composta já por 31 locais. O YouTube vai adotar um sistema de mensagens que já estava disponível em 2017, mas foi removido anos mais tarde por algum motivo misterioso. Talvez não tivessem dominado o aspeto da comunicação ou estivesse a consumir muitos recursos.

Curiosamente, nunca se imaginou que pudessem ser considerados uma referência para os veículos de comunicação social, e não apenas para os criadores de conteúdos. A página de suporte da Google já atualizou as informações relativas a esta funcionalidade, bem como outros detalhes relevantes.

Graças à expansão da internet, os mesmos meios de comunicação que possuem canais de TV transmitem no YouTube sem restrições. Neste caso, a partilha de transmissões em direto entre amigos e familiares já é muito comum. Será agora possível fazê-lo diretamente de conta para conta, sem necessitar de outra aplicação.