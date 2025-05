Google terá o Gemini no Chrome para concorrer com o Copilot do Windows 11

A Google quer competir com o Copilot da Microsoft e já tem a arma certa para o fazer. O Gemini está já acessível em muitos espaços da empresa e deverá crescer em breve. No Windows, o Chrome terá em breve uma novidade, ao receber o Gemini e permitirá até que seja usado com o browser estiver fechado no Windows 11.

O assistente de IA da Google, o Gemini, será em breve integrado diretamente no browser Chrome. A informação foi revelada numa apresentação exibida durante o julgamento da Google, acusado de abusar da sua posição dominante. Esta informação, cuja versão truncada foi publicada online no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tem o mérito de ser bastante clara sobre as intenções da Google.

Além da clara intenção de integrar o Gemini Live na versão desktop do Google Chrome, a apresentação revela o roteiro para a implementação da IA ​​no browser. A Google explica que começará a implementar funções básicas de IA, como o Google Lens, na função de pesquisa e nas ferramentas de comparação em 2024.

A empresa de Mountain View indica que planeia anunciar a chegada do Gemini Live na versão desktop do Chrome no Google I/O 2025, a sua conferência anual dedicada aos programadores. Esta acontecerá nos dias 20 e 21 de maio. Outras novas funcionalidades relacionadas com a IA, que ainda são confidenciais por enquanto, também deverão chegar ao browser ainda este ano.

Para integrar o Gemini Live no Chrome, a Google utilizaria um modelo semelhante ao utilizado pela Microsoft com o Copilot no Edge. Identificada numa publicação publicada no site de desenvolvimento do Chromium, discute a integração do Gemini no Chrome no Windows.

Em março, o leaker Leopeva64, habituado a analisar versões de pré-lançamento do Chrome, revelou imagens de como deverá ser a integração do Gemini Live com o browser da Google no Windows 11. Agora, tudo parece ter ficado finalmente bem claro sobre a futura integração entre o Gemini e o browser da Google.

O agente de IA da Google, com o nome de código Glic, teria a forma de um widget que seria aberto num painel lateral. Terá a capacidade de ser destacado numa janela remota redimensionável. Em princípio, o módulo também funcionará independentemente do Chrome e poderá ser usado como uma aplicação independente no Windows 11. Teria a forma de um ícone clicável, apresentado nos ícones da barra de tarefas.