OpenAI está a criar um browser de IA baseado no Chromium

Com uma taxa de utilização superior a 90%, o Chrome parecia intocável. Mas uma nova informação agora revelada pode mudar tudo. A OpenAI já estará a desenvolver um browser ChatGPT baseado no Chromium para destronar a joia da coroa da Google.

Sam Altman disse há uns dias que nem se lembra da última vez que usou um produto da Google e quer que todos nós façamos o mesmo. O ChatGPT não está somente a desafiar o motor de busca Google. Agora, também está de olho no Chrome.

Segundo fontes, o browser da OpenAI baseia-se no motor Chromium, o mesmo utilizado pelo Chrome e pelo Microsoft Edge, pelo que será altamente compatível. Além de integrar o ChatGPT, a OpenAI desenvolve alegadamente uma seleção de separadores com tecnologia de IA, uma nova página de separadores e uma funcionalidade que permite ao navegar sozinho, semelhante ao modo Copilot do Edge.

Além disso, a OpenAI poderá integrar o modo Agente lançado recentemente no ChatGPT. Trata-se de um terminal Linux com um browser Chromium que executa tarefas na cloud, como um PC virtual. As empresas de IA querem o seu próprio browser porque repararam que muitos usam os chatbots, mas quando querem pesquisar em sites, ainda usam o browser.

A OpenAI, a Perplexity e restantes querem que os utilizadores permaneçam na sua bolha. Querem que se use o browser, que conta com inteligência artificial, para poder realizar pesquisas na web e até navegar sem sair do seu ambiente de IA.

Vai mudar a Internet e, como muitos especialistas citam, ameaça destruí-la. Milhões de sites dependem dos visitantes que navegam nas suas páginas para sobreviver. Mas estes browsers, tal como o Chrome já faz com os seus resumos de IA, aplicam uma política de Zero Cliques.

Isto significa que os utilizadores não têm de ir e voltar de um site para outro para encontrar o que procuram. A IA extrai e oferece tudo aos utilizadores já resumido. O que parece claro é que, pela primeira vez em 20 anos, o trono do Chrome será recuperado. Veremos se este suposto browser OpenAI com ChatGPT integrado se tornará o novo rei.