Niguém acredita! Linus Torvalds, criador do Linux, também já usa a IA para programar

Linus Torvalds começou a programar com base em IA, mas não no Linux. O conhecido criador do Linux, e fervoroso opositor da inteligência artificial, utilizou a IA Antigravity da Google para criar uma ferramenta em Python para um projeto paralelo de áudio. Uma mudança que mostra o futuro ou uma experiência apenas?

Linus Torvalds já usa a IA para programar

Linus Torvalds, o criador do Linux e do Git, juntou-se discretamente ao grupo de programadores que utilizam a IA generativa para escrever código, embora apenas num pequeno projeto pessoal. A sua recente experiência com programação baseada em IA mostra como até os programadores mais tradicionais começam a incorporar ferramentas destas nos seus fluxos de trabalho, pelo menos para desenvolvimentos de baixo risco.

O projeto, chamado AudioNoise, apareceu no GitHub de Linus Torvalds no início deste mês. Escrito principalmente em C, o programa explora os efeitos de áudio digital e o processamento de sinal. Surgiu de uma experiência de hardware que conduziu no ano passado, chamada GuitarPedal, uma série de pedais de efeitos de guitarra caseiros que construiu para aprender mais sobre circuitos analógicos.

Para o AudioNoise, utilizou a IA Antigravity da Google, um assistente de programação criado para gerar e refinar programas através da entrada em linguagem natural. A ferramenta gerou um visualizador de amostras de áudio baseado em Python que complementa as rotinas em C de Linus Torvalds.

Continua a não querer a IA no código do Linux

Na documentação do projeto, escreveu que “a ferramenta de visualização em Python foi basicamente escrita através de programação intuitiva”. Acrescenta ainda que: “Eliminei o intermediário – eu próprio – e usei o Google Antigravity para criar o visualizador de amostras de áudio”.

Os seus comentários sugerem que ficou satisfeito com os resultados e não sentiu necessidade de reescrever manualmente o código gerado pela IA. Notou ainda que, ao trabalhar com linguagens desconhecidas, recorre frequentemente a recursos online ou a pedaços de código. É um hábito com o qual a maioria dos programadores se identifica.

Linus Torvalds continua a alertar contra o excesso de marketing em torno da inteligência artificial. Detesta todo o assunto da IA, não porque odeie a IA em si, mas porque se tornou uma palavra da moda. No entanto, também realçou que “acredita muito na IA como ferramenta”. A utilização do Antigravity por Torvalds para o AudioNoise tem menos a ver com automação e mais com exploração criativa.