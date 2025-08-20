Um milhão de dólares para encontrar a cura da doença de Alzheimer com a ajuda da IA

Com o apoio de Bill Gates, um concurso global de um milhão de dólares visa acelerar a investigação sobre a doença de Alzheimer, utilizando a Inteligência Artificial (IA), aproximando a medicina de uma cura.

Organizado pela Alzheimer's Disease Data Initiative, o concurso global, lançado ontem, dia 19 de agosto, visa especificamente o uso de agentes de IA para aproximar a medicina de uma cura da doença de Alzheimer.

O objetivo é que a tecnologia, que é capaz de se comportar de forma autónoma, raciocinando e tomando decisões, filtre as enormes quantidades de estudos sobre a doença de Alzheimer e demências relacionadas, no sentido de encontrar pistas promissoras que possam ter passado despercebidas.

A IA tem o potencial de revolucionar o ritmo e a escala da investigação sobre demência, proporcionando uma oportunidade que não podemos perder, especialmente com tantas vidas em risco.

Disse Niranjan Bose, diretor-executivo interino da Alzheimer’s Disease Data Initiative e diretor-geral de saúde e ciências da vida da Gates Ventures, o escritório privado de Bill Gates.

A ferramenta de IA vencedora será disponibilizada publicamente para investigadores de todo o mundo através da AD Workbench da Alzheimer's Disease Data Initiative, que apoia a colaboração científica e a análise de dados.

Uma aliança contra a doença de Alzheimer

O cofundador da Microsoft anunciou a criação da Alzheimer’s Disease Data Initiative, em novembro de 2020, poucos meses após a morte do pai, Bill Gates Sr., vítima de Alzheimer, aos 94 anos.

A iniciativa é uma aliança entre organizações de defesa, governamentais, industriais e filantrópicas, que trabalham para apoiar o diagnóstico, o tratamento e a cura da doença de Alzheimer e doenças semelhantes.

Segundo Bill Gates, numa publicação do Dia dos Pais deste ano, mais de sete milhões de pessoas nos Estados Unidos têm Alzheimer, o que equivale a uma em cada nove pessoas com mais de 65 anos.

O empresário observou que "à medida que a expectativa de vida continua a aumentar, os números só vão crescer".