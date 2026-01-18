Google prepara novidade nas baterias que pode revolucionar os smartphones

O mercado dos smartphones tem estado sob o controlo de alguns elementos, que precisam de evoluir para permitir novidades interessantes e importantes. Neste contexto, a Google explora uma patente com nova forma de integrar baterias em smartphones e outros dispositivos, o que pode representar uma revolução na capacidade de reparação.

Uma ideia da Google para mudar os smartphones

A gigante das pesquisas apresentou um pedido de patente ao Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) que pode trazer muitas mudanças. Esta patente descreve um design de bateria destinado a facilitar a sua remoção e substituição. Isto sem sacrificar elementos-chave do design moderno, como a espessura reduzida ou a resistência à água.

Atualmente, a maioria dos telemóveis premium utiliza baterias firmemente fixadas ao chassis. Esta é uma abordagem que ajuda a manter os aparelhos finos, selados e resistentes ao pó e à água, mas que complica bastante as reparações. A remoção de uma bateria requer frequentemente calor, solventes e ferramentas especializadas, com o risco de danificar outros componentes.

Muito mais seguras e mais simples de trocar

A patente da Google propõe uma alternativa. Em vez de fixar a bateria diretamente no interior do dispositivo, esta seria integrada numa superestrutura reforçada, semelhante a um pequeno chassis de metal. Esta estrutura ajudaria a proteger a bateria contra o stress causado por quedas, torções ou flexões do dispositivo, além de permitir uma remoção mais controlada e segura durante as reparações.

Segundo a documentação, o sistema utilizaria elementos como batentes de cisalhamento, ligações mecânicas e caminhos de carregamento guiados para fixar firmemente a bateria ao corpo do dispositivo. Isto não significa um regresso aos telemóveis com tampas traseiras amovíveis ou baterias totalmente intercambiáveis. Isto porque a bateria ainda estaria presa no dispositivo, mantendo o design selado.

Uma patente que abre agora novos caminhos

A patente sublinha que esta abordagem não comprometeria características importantes. Falamos do carregamento sem fios, resistência à água ou aparência elegante esperada dos dispositivos premium atuais. Os diagramas e descrições incluídos na patente sugerem que esta ideia não se limitaria aos telefones tradicionais. Também poderia ser aplicada a telefones dobráveis, tablets, computadores portáteis e wearables.

Tal como acontece com todas as patentes, não há garantia de que este conceito se materialize num produto comercial. Ainda assim, demonstra que a Google está à procura de soluções para melhorar a capacidade de reparação das baterias nos dispositivos móveis, algo que há muito é perseguido pelos fabricantes.