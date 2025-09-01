Novo anúncio da Samsung recorda que a Apple ainda não tem um smartphone dobrável

Deem-lhes os resultados de vendas razão ou não, a Google e a Samsung não perdem oportunidades de gozar com a (falta de) inovação da Apple. Desta vez, a marca sul-coreana visou o facto de a empresa de Cupertino ainda não ter um smartphone dobrável.

Vídeos a gozar com a (falta de) inovação da Apple não são raros, com grandes nomes da indústria tecnológica, como a Google e a Samsung, a visar os atrasos da empresa de Cupertino.

No ano passado, por exemplo, a Samsung gozou com o facto de a Apple trazer, com o iOS 18, ações que a empresa sul-coreana já tinha inserido em 2010, especificamente a possibilidade de mover e arrumar ícones.

Samsung volta a comparar-se à Apple

Agora, a cerca de uma semana do lançamento da nova linha de iPhones da Apple, a Samsung decidiu recordar os utilizadores que a empresa de Cupertino ainda não tem um smartphone dobrável – mesmo após vários rumores.

O novo anúncio da Samsung mostra uma pessoa a tentar manter o seu iPhone na vertical na bancada da cozinha, numa tarefa que se vê dificultada por um gato, que teima em passar à frente do dispositivo, derrubando-o.

Após algumas tentativas, Dylan Efron, YouTuber e irmão mais novo de Zac Efron, aparece e, subtilmente, abre um Samsung Galaxy Z Fold 7 e coloca-o no lugar do iPhone. Por ser um dobrável, mantém-se perfeitamente quieto.

O smartphone é comunicado como sendo capaz de reproduzir dois vídeos numa visualização multijanela no ecrã interno, o que é suficiente para manter o gato calmo.

A crítica à ausência de um smartphone dobrável no catálogo da Apple não é nova, tendo a Samsung lançado um anúncio a visar o tema, em 2022.

Na altura, a empresa sul-coreana mostrou um utilizador do iPhone em cima de um muro, prestes a saltar para uma realidade onde existem smartphones dobráveis e câmaras épicas. Aquando de uma conversa sobre esse "mundo novo", dois outros utilizadores do iPhone, no chão, estranharam e admitiram que estavam à espera que essas novidades chegassem até eles.

