Dobráveis: Samsung goza de novo com o iPhone, mas as vendas dão razão à Apple

A Samsung lidera o desenvolvimento e venda dos smartphones dobráveis. Apesar de outras marcas do mercado Android já terem lançado alguns modelos, atualmente a marca sul-coreana parece empurrar o barco sozinha, o que não lhe tem valido grandes proveitos. Como tal, a Samsung tem feito campanhas de vídeo para "gozar" com a Apple, na tentativa de forçar a empresa de Cupertino a apostar num iPhone dobrável.

Apesar da pressão feita pela Samsung, as vendas mostram que os utilizadores não querem saber dos dobráveis.

Num vídeo dedicado ao Mundial de Futebol, a Samsung está novamente a provocar a Apple por esta não ter interessa atualmente na venda de um iPhone Dobrável. Desta vez o tema foi o Campeonato do Mundo com o título é “hora de dobrar”.

O timing para este tipo de ações é que parece estar totalmente errado. Isto porque, segundo os dados da Display Supply Chain Consultants, a linha do iPhone 14 tirou uma grande parte das vendas de telefones dobráveis, apesar do facto de deste... não dobrar!

Samsung está obcecada com a Apple e o iPhone

A Apple não oferece um iPhone dobrável e isso não é novidade para quem quer comprar um smartphone hoje. No entanto, a Samsung tornou-o um elemento básico da sua publicidade no ano passado.

Mais recentemente, a empresa veiculou um anúncio a incentivar os utilizadores do iPhone que estavam “em cima do muro” a saltar para a Samsung, em vez de esperar que a Apple “a alcançasse”.

Antes ainda deste, aquando do lançamento do anúncio da Keynote de setembro da Apple, a Samsung voltava "picar" a empresa de Cupertino, num vídeo onde dizia que "preparem-se para o mais recente lançamento da Apple, à medida que entram num mundo onde as cabeças vão virar-se, mas não na sua direção".

Agora, usando o TikTok, a Samsung está a exibir um novo vídeo com tema do Mundial de Futebol em vários países ao redor do mundo.

Segundo informações, o vídeo foi publicado numa das contas da Samsung no Weibo e foi visto primeiro por um utilizador no Twitter. “É hora de nos unirmos”, provoca a marca sul-coreana!

No vídeo, a Samsung mostra uma multidão de smartphones a assistir a um jogo de futebol. Os telefones dobráveis ​​da Samsung estão "fazer a onda", enquanto os iPhones na multidão não podem participar porque não são dobráveis. É um anúncio inteligente da Samsung, e divertido, pelo menos em comparação com algumas das suas outras tentativas de gozar do iPhone.

Números das vendas não abonam a favor dos dobráveis

Apesar da obsessão da Samsung em gozar com a falta de um iPhone dobrável, é algo que os consumidores aparentemente não se importam. Na verdade, os dados mais recentes dos analistas da Display Supply Chain Consultants mostram que o iPhone 14 deve reduzir um pouco as vendas de telefones dobráveis ​​no quarto trimestre.

Se olharmos para a segmentação regional, fica bastante claro que o mercado dos EUA foi o problema para a Samsung no quarto trimestre de 2022 e isso acontece logo após o lançamento da série iPhone 14 Pro com as suas câmaras melhoradas e Dynamic Island. Enquanto os EUA representaram uma participação de 29% na produção de smartphones dobráveis ​​da Samsung em 2021 e uma participação de 29% no terceiro trimestre de 2022, caiu para apenas 7% no quarto trimestre de 2022.

Como tal, os analistas da DSCC acreditam que as vendas do quarto trimestre de 2022 da Samsung ficarão "45% abaixo da previsão anterior, com as suas vendas de 2022 a subir 46% para 10,1 milhões de unidades, contra as expectativas anteriores de crescimento de 77% para 12,3 milhões de unidades”.

Mas a Apple quer um iPhone dobrável?

Há rumores de que a Apple está a considerar, e até a testar componentes para um iPhone dobrável. A empresa até agora, no entanto, não encontrou a tecnologia avançada o suficiente para compensar as contrapartidas.

Aliás, o mercado não se sente muito atraído pela qualidade e fragilidade dos ecrãs dos dobráveis, o que poderá indicar que estas tecnologias terão de evoluir e amadurecer ainda uns bons anos. Portanto, a Samsung terá ainda de continuar a puxar pela criatividade, pois não parece que tão cedo a Apple queira um dobrável.