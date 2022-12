Apple: Novo MacBook Air com ecrã de 15,5 polegadas provavelmente na primavera de 2023

Aproximamo-nos do final de ano e começam-se a desenhar alguns cenários de lançamento dos novos produtos Apple para os próximos 12 meses. Os rumores ainda deste ano apontavam para uma coexistência entre um novo MacBook Air de 15 polegadas e o atual modelo de 13 polegadas. Agora, o analista Ross Young diz que o novo MacBook Air de 15 polegadas terá o início de produção no primeiro trimestre de 2023.

Esta data de início poderá significar o lançamento algures na primavera do próximo ano.

MacBook Air de 15 polegadas: em breve poderá ser uma realidade

O último relatório de Young de que a produção do equipamento (mais concretamente do ecrã) deve começar no primeiro trimestre, alinha-se com a possibilidade de uma data de lançamento na primavera.

As informações de hoje também indicam mais especificamente que o novo MacBook Air apresentará um tamanho de ecrã de 15,5 polegadas. Isso significa que a Apple teria dois tamanhos de MacBook Air disponíveis em 13,6 polegadas e 15,5 polegadas. A Apple costumava oferecer o MacBook Air em dois tamanhos de ecrã diferentes, 11 polegadas e 13 polegadas, mas acabou por simplificar a oferta, removendo a opção com ecrã menor.

Juntamente com o este novo portátil de ecrã maior, a Bloomberg informou em junho que a Apple também está a desenvolver um MacBook de 12 polegadas. Esta máquina, no entanto, não está programada para ser lançada até o final de 2023 ou início de 2024.

Apple poderá reforçar a sua oferta de portáteis M2

A Apple no próximo ano, segundo os rumores, irá trazer mais oferta de portáteis equipados com M2. Também poderemos ver a atualização da sua oferta sendo o processador o principal alvo de atualizações. De acordo com o analista Mark Gurman e o especialista da Apple Ming-Chi Kuo, podemos esperar que a Apple lance novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas equipados com os chips M2 Pro e M2 Max no ano novo.

Os atuais MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas vêm com opções de configuração M1 Pro e M1 Max, portanto, atualizar estes computadores com Apple Silicon de segunda geração seria uma progressão natural.