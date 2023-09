iPhone 12 na mira das autoridades francesas já tem atualização da Apple

Este mês de setembro envolveu o iPhone num drama. As autoridades gaulesas anunciaram subitamente que o iPhone 12 excedia os limites legais de exposição à radiação, levantando a possibilidade de retirar o modelo de venda, três anos após o seu lançamento. A Apple entregou uma atualização de software prometida para resolver o problema e o governo francês está agora a testá-lo.

Radiação anómala do iPhone 12 ou a montanha que pariu um rato

Embora "radiação" seja um termo que assusta, o que a Agence Nationale des Fréquences (ANFR) quer realmente dizer é "radiação de radiofrequência" (RF) - uma coisa bastante diferente. As ondas de rádio móveis que emanam dos smartphones podem provocar o aquecimento localizado dos tecidos humanos. A Organização Mundial de Saúde diz que não há provas de que isto represente qualquer risco para a saúde, mas, numa atitude de precaução, a quantidade de energia RF que pode passar para os utilizadores de smartphones é limitada por lei.

Segundo a ANFR, as medições ao nível do tronco e da cabeça não devem exceder o valor SAR de 2 W/kg e nos membros o valor de 4 W/kg. Esta medida para os membros foi introduzida em 2021, enquanto o iPhone 12 foi lançado no ano anterior. O padrão europeu, que é o usado por todos os países da UE, é dez vezes menor do que o nível de emissões que, de acordo com estudos científicos, pode ter consequências para os utilizadores. Portanto, os valores detetados no iPhone 12 estão longe de ser uma preocupação.

Contudo, em meados de setembro, as vendas do iPhone 12 no país foram colocadas em pausa por decisão do governo. Segundo alegado pelas autoridades, o modelo tinha níveis de radiação acima do permitido. Intencional ou não, a polémica coincidiu com o anúncio do iPhone 15.

Questionada, a Apple discordou que o seu iPhone de 2020 tenha um súbito problema de exposição à radiação.

A Apple disse num comunicado que o iPhone 12, lançado em 2020, foi certificado por vários órgãos internacionais como compatível com os padrões globais de radiação, que forneceu vários resultados de laboratórios da Apple e de terceiros comprovando a conformidade do telefone à agência francesa, e que contestava as suas conclusões.

Referiu a Reuters, que ouviu a gigante de Cupertino.

Sem mais delongas, a empresa orientou os seus colaboradores para não darem esclarecimentos à opinião pública, dizendo que iria ser lançada uma atualização do software supostamente corrigida, o que a ANFR apontava como anómalo.

Atualização do software da Apple

Conforme foi referido na altura, a Apple afirmou que não havia nenhum problema e que os resultados eram simplesmente um artefacto do método de teste específico utilizado em França. A empresa afirmou que poderia facilmente resolver o problema com uma atualização de software para o iPhone 12.

Segundo a Reuters, a Apple submeteu agora esta atualização à ANFR para que os testes possam ser realizados novamente.