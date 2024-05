China mostra cão-robô armado em exercícios militares. Veja o vídeo

A robótica está a evoluir a olhos vistos, com novos robôs e mecanismos a serem criados e aprimorados. Na China, um cão-robô armado foi exibido em exercícios militares e as preocupações não tardaram a fazerem-se ouvir.

Durante o seu maior exercício militar com o Camboja, a China mostrou um cão-robô armado a acompanhar um soldado. Segundo a imprensa, mais de 2000 soldados e 12 navios participaram nos exercícios conjuntos Golden Dragon de 15 dias, que incluíram este cão-robô armado.

A Agence France-Presse partilhou que a Unitree, uma empresa chinesa que vende robôs e que parece ter desenvolvido o cão-robô avistado, não disparou a arma à frente dos jornalistas.

É provável que as tecnologias não tripuladas desempenhem um papel cada vez mais importante aquando dos conflitos, podendo servir para transportar mantimentos, vigiar o perigo, servir de armadilha, e muito mais. Robótica armada, neste contexto, preocupa as autoridades.

Crescente influência da China no Camboja

As autoridades americanas estão preocupadas com a crescente influência da China no Camboja, onde tem investido muitos recursos.

De acordo com a Associated Press, durante a primeira fase dos exercícios anuais terrestres e marítimos numa base militar do Camboja, o comandante-chefe das Forças Armadas Reais do país, general Vong Pisen, expressou a sua gratidão à China pelo fornecimento de novos equipamentos e pela modernização das instalações militares, incluindo a Base Naval de Ream.

Segundo a imprensa, os Estados Unidos e outros peritos receiam que a construção pela China de uma nova doca em Ream possa transformá-la numa estação naval chinesa no Golfo da Tailândia, estrategicamente crucial. Dois navios de guerra chineses permaneceram no porto durante quase cinco meses antes do início dos exercícios Golden Dragon, o que suscitou estes receios.

Contudo, o general Vong Pisen e o almirante Gao Xiucheng, do Comando do Teatro do Sul da China, sublinharam a posição do Camboja de proibir "qualquer base militar estrangeira" na sua região.

Desde 2016, o Camboja tem realizado mensalmente os exercícios Golden Dragon, após cancelar o Angkor Sentinel com os Estados Unidos. A China é o aliado mais próximo do Camboja no Sudeste Asiático e o seu maior financiador, tendo impacto na economia do país.

Estados Unidos também querem desenvolver cães-robô para fins militares

O Pentágono está a considerar a possibilidade de armar cães-robô controlados à distância com armas modernas, no sentido de os explorar para futuras batalhas. O Exército americano manifestou interesse em tecnologias semelhantes no ano passado.

De acordo com o Futurism, aliás, a Ghost Robotics, uma empresa militar americana contratada para o efeito, apresentou um cão-robô quadrúpede com uma arma de longo alcance.