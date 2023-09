Ao mesmo tempo que a Apple apresentava o novo iPhone 15, novos problemas estavam a chegar vindos de França. As vendas do iPhone 12 no país eram colocadas em pausa por decisão do governo, tudo porque este modelo tem níveis de radiação acima do permitido.

Apple proibida de vender o iPhone 12 em França

Foi o próprio ministro da Economia Digital de França, Jean-Noel Barrot, que revelou ao jornal Le Parisien a novidade que afeta o iPhone 12. Esta informação foi apresentada numa entrevista publicada nesta terça-feira e revela a decisão tomada.

O órgão fiscalizador de radiação de França, ANFR notificou a Apple da sua decisão de proibir as vendas do iPhone 12 após realizar os seus testes. Estes mostraram que a taxa de absorção específica (SAR) deste smartphone era ligeiramente superior ao permitido legalmente em França.

Jean-Noel Barrot revelou também que espera que este seja um problema simples de resolver pela Apple. Acredita que uma atualização de software possa ser suficiente para corrigir os problemas de radiação associados ao telefone que a empresa norte-americana vende desde 2020.

Níveis de radiação estão acima do permitido

Ainda assim, o governo francês deu à Apple uma janela de tempo para a empresa reagir. Espera-se que surja uma resposta a este problema dentro de duas semanas. Caso esta não surja, o executivo francês está preparado para ser realidade uma recolha de todos os equipamentos (iPhone 12) em circulação em França.

A União Europeia estabeleceu limites de segurança para os valores SAR associados à exposição a telemóveis para os estados-membros. O órgão de fiscalização francês irá agora transmitir as suas conclusões aos reguladores de outros países da UE. Em termos práticos, esta decisão poderá ter um efeito de bola de neve.

Esta medida poderá ter um impacto negativo grande para a Apple em França. Deverá resolver a questão dos níveis de radiação elevados para que o iPhone 12 possa continuar a ser vendido no país e para que este não acabe numa campanha de recolha dos mesmos por parte do governo francês.