iOS 17.2 melhora câmara Teleobjetiva do iPhone 15 Pro

Esta semana a Apple lançou a versão RC, para programadores, do iOS 17.2. A nova versão, como, aliás, já mostramos detalhadamente, traz muitas novidades ao nível das funcionalidades prometidas e ainda não lançadas. Contudo, a empresa de Cupertino está também a melhorar o software que gere o hardware dedicado à fotografia no iPhone 15 Pro e Pro Max. E aqui há novidades.

Junto com o lançamento de outros novos recursos, o iOS 17.2 inclui uma atualização para a câmara Teleobjetiva no iPhone Pro de última geração.

Nas notas de lançamento do iOS 17.2, a Apple diz que a atualização inclui "velocidade de foco da câmara Teleobjetiva aprimorada ao captar pequenos objetos distantes no iPhone 15 Pro e Pro Max".

Atualização da câmara do iOS 17.2

Essencialmente, isto significa que o iPhone 15 Pro e Pro Max agora devem ser mais rápidos a focar os objetos que estão distantes. Quando sair a versão pública do iOS 17.2, os utilizadores poderão testar se a diferença é assinalável. No entanto, para a Apple colocar estes "pormenores" nas notas de lançamento, é porque são "pormaiores".

A outra grande alteração na câmara no iOS 17.2 é o suporte para a gravação de vídeo espacial no iPhone 15 Pro e no Pro Max. Este tipo de filme foi concebido para ser usado nos óculos de realidade aumentada Vision Pro da Apple, cujo lançamento está previsto para o início de 2024.

O vídeo espacial permite captar vídeo no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max para poder reviver as suas memórias em três dimensões no Apple Vision Pro.

Espera-se que o iOS 17.2 seja lançado para o público na próxima semana.