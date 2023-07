O Twitter está a mudar o seu nome e toda a sua imagem para X, segundo a ideia que Elon Musk teve e vem a preparar há já algum tempo. Se este é um processo que muitos entendem ser rápido, surgem agora os primeiros de muitos problemas que se esperam. Não vai conseguir mudar o nome da app iOS para X por culpa das regras da Apple.

Foi há uma semana que Elon Musk iniciou a maior mudança do Twitter em muitos anos. Esta é provavelmente uma alteração que vai mudar completamente esta rede social e que não poderá ser revertida nos próximos anos. O nome X veio para ficar e será a imagem do Twitter no futuro.

Este é um processo que vai para lá de mudar apenas o nome e o seu logótipo, mas implica também alterações em muitas áreas que não sao visíveis para os utilizadores. Um exemplo disso são as apps dedicadas apps sistemas operativos móveis, onde há muito para mudar.

Update: logo change but no name change! pic.twitter.com/4CTCDY4Vzt — Erik Berlin (@sferik) July 28, 2023

A verdade é que até esse processo foi já iniciado e até já está terminado no caso do Android. Esta app já apresenta um novo X como o seu logótipo e abandonou o nome na Play Store e nos próprios smartphones, tendo agora a nova identidade.

O que muitos estavam a questionar era a razão deste passo não ter sido ainda dado no iOS. Deveria ser algo tão simples como aconteceu com a app do Twitter no Android, mas na realidade esta mudança poderá nunca acontecer, pelo menos segundo as regras atuais da Apple para as apps dedicadas ao iOS.

On iOS, the situation is distinct as Apple does not permit any app to have a single character as their app name.



If they manage to obtain approval, it would mark the first instance since the inception of the iOS App Store that such a permission has been granted. https://t.co/EtzAj76fwx pic.twitter.com/Dzx0HAsz9b — Nick (@nickjsheriff) July 28, 2023

Do que é avançado, esta mudança está a chocar com uma regra que indica que as apps não podem ter nomes com apenas 1 letra. A alternativa poderá ser a utilização de uma etiqueta com informação adicional, algo como "X: A app para tudo".

A Apple não mudou as diretrizes de nomes das apps na App Store desde o seu início, e é improvável que o X seja uma exceção. Embora a Apple tenha feito compromissos em outros aspetos, não parece ser algo que possa acontecer agora, dada a natureza do Twitter sob esta nova administração.