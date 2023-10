Os automatismos que os carros incorporam vão além do que a própria viatura faz enquanto se conduz ou é conduzida. Já podem interagir com o mundo, através dos sistemas ligados, que são de apoio remoto à viatura, assim como sistemas do tipo Apple CarPlay e Android Auto, para "levar" o smartphone até ao veículo. De tal forma que a Honda desenvolveu um serviço que agora permite abrir as portas das garagens com um simples clicar no ícone.

Em breve, poderá utilizar o Apple CarPlay ou o Android Auto no seu Honda ou Acura para abrir e fechar a porta da sua garagem. É um novo recurso possível graças a uma parceria com o serviço myQ Connected Garage do Chamberlain Group.

Este serviço, que ainda só está disponível nos EUA, saltará fronteiras e levará um pouco por todo o mundo estas pequenas novas funcionalidades.

Apple CarPlay pode abrir a garagem? Como funciona?

A Honda diz que todos os seus veículos dos anos 2023 e 2024 serão compatíveis com esta nova tecnologia, mas também diz que "milhões de modelos Honda e Acura mais antigos que suportam Apple CarPlay e Android Auto também são compatíveis". Isso é uma excelente notícia, pois não se limitará apenas a modelos novos.

Quanto à forma como funciona, o sistema é bastante simples. Pode definir uma delimitação geográfica que lhe enviará automaticamente uma notificação do sistema quando se aproximar de uma determinada distância da sua garagem. Siga as instruções no ecrã para abrir e a porta da garagem fará o que lhe for ordenado. O mesmo pode ser feito para fechar a porta da garagem.

Para que esta tecnologia funcione, a Honda afirma que é necessário um sistema de abertura de portas de garagem compatível. No entanto, a tecnologia myQ é compatível com a maioria dos sistemas de abertura atualmente existentes no mercado americano.

A Honda quer alargar esta funcionalidade e, caso o utilizador não tenha o seu sistema de garagem compatível com a tecnologia myQ, a Honda oferece um dispositivo gratuito se subscreverem a sua demonstração de 30 dias do serviço. Claro, a subscrição de utilização do sistema myQ vai custar, após os 30 dias de teste gratuito, 129 dólares (cerca de 122 euros) para 3 anos. Se optar por uma subscrição para 5 anos, a Honda irá cobrar 179 dólares (cerca de 170 euros).

Mais funcionalidades para os sistemas Apple e Google

Além de todo o interesse no serviço disponibilizado nos EUA, é a capacidade dos sistemas CarPlay e Android Auto de receberem mais funcionalidades que possam ser adaptadas para automatizar ações do dia a dia. Mais do que puro entretenimento, tira partido de um mundo conectado por realmente beneficiar a segurança e o conforto do condutor e passageiros.

Este sistema agora apresentado, tem apenas a verdadeira vantagem de poder abrir e fechar a porta da garagem a partir de qualquer lugar, e não apenas dentro do raio de ação do seu botão de abertura ou do botão ligado ao automóvel. É claro que o myQ tem uma aplicação para telemóvel que faz o mesmo, mas isto permite-lhe fazer a tarefa diretamente através da interface do automóvel sem ter de puxar do seu iPhone.

Agora, isto mostra que as marcas e programadores terceiros podem fazer mais com um sistema muito completo, como é, por exemplo, o HomeKit da Apple (onde se integra o CarPlay).

Muito provavelmente a Honda irá alargar estes recursos ao resto do mundo. Para já está focada no mercado americano.