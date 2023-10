Mais de 315 mil pessoas vacinadas na primeira semana

Outono é por norma sinónimo de vacinação. A Campanha de Vacinação Sazonal do outono-inverno 2023-2024 contra a gripe e a COVID-19 arrancou a 29 de setembro, em cerca de 3.500 pontos de vacinação em todo o país. O objetivo será vacinar 2,5 milhões de pessoas. Na primeira semana foram vacinadas 315 mil pessoas.

Foram administradas 316.339 vacinas contra a COVID-19 e a gripe

Durante a primeira semana da campanha sazonal de vacinação, foram administradas 316.339 vacinas contra a COVID-19 e a gripe: 255.839 em farmácias comunitárias e 60.500 em centros de saúde.

Estes números representam um aumento superior a 50% no número de vacinas administradas face ao mesmo período de 2022. Durante a primeira semana da campanha de vacinação do ano passado, que aconteceu no início do mês de setembro, foram administradas 190.785 vacinas COVID + Gripe, segundo é revelado no Portal do Governo.

Refere a comunicação que cerca de 80% do total de vacinas administradas até à data foram em coadministração (COVID + Gripe), o que está em linha com os valores obtidos na campanha de vacinação sazonal do último ano. Nos dias 2 a 4 de outubro (segunda a quarta-feira, excluindo o feriado), o ritmo diário alcançou as 75 a 80 mil administrações diárias.

A vacinação nos lares também já começou, de acordo com o plano previsto, e tem seguido o ritmo desenhado. Uma vez que a vacinação de utentes de lares está a ser feita com uma vacina específica, os registos de vacinação permitem-nos afirmar que já foram vacinados mais de três mil utentes.