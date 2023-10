As autarquias são um alvo apetecível dos criminosos e nestes últimos tempos já várias câmaras foram atacadas. O ciberataque mais recente, à Câmara de Gondomar, levou a exfiltração de dados que estão expostos na "dark web". Os serviços estão há 13 dias em baixo.

Criminosos dizem que roubaram "dados exclusivos, únicos e impressionantes"

Os dados informáticos que foram roubados na sequência de um ataque informático à Câmara Municipal de Gondomar estão a ser vendidos na "dark web", segundo refere esta segunda-feira, o Jornal de Notícias. A mesma fonte refere que o valor que os criminosos estão a pedir para venderem os dados, em bitcoins, corresponde a 260 mil euros.

Por este montante, os responsáveis pelo ataque dizem ter “dados exclusivos, únicos e impressionantes” acerca do Município, informa o JN. Passados 13 dias do ataque informático, a autarquia gondomarense permanece sem sistema informático.

De acordo com informação apurada pelo mesmo jornal, o grupo já divulgou documentação oficial da Câmara Municipal, como, por exemplo, cartões de cidadão, passaportes e ainda uma listagem com os números de investimentos do Município.

O primeiro pedido de resgate efetuado à autarquia foi de “20 bitcoins”, aproximadamente meio milhão de euros, contudo, já “houve outro de 30 bitcoins”, cerca de 750 mil euros. Ambos não foram efetivados, porque "nunca foi aconselhado pelas autoridades responder a qualquer um deles".

O JN dá conta que o Município já fez denúncias ao Ministério Público e contratou especialistas “para tentar salvar dados”. Face a esta circunstância, a Câmara de Gondomar teve que definir metas e voltar a "tramitar tudo em papel, enquanto isto não ficar 100% operacional".

A partir desta segunda-feira, os munícipes já podem socorrer-se dos serviços do Município, como o Balcão Único.