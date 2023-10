Em Outubro, a iServices inaugurou 5 novas lojas em 3 países

A marca líder nacional no setor da reparação de equipamentos eletrónicos inaugurou, no mês de outubro, 5 lojas em Portugal, Ilhas Canárias e também se estreou no centro de Paris.

Crescimento da iServices demonstra a rapidez da expansão da marca no mercado

No início do mês de outubro a iServices oficializou a grande mudança na sua loja do Almada Fórum, transpondo a loja para um espaço com dimensão triplicada o que possibilita uma maior capacidade de exposição. Mas ao longo de todo o mês a empresa líder na reparação e recondicionamento de equipamentos multimarca abriu mais cinco novas lojas: três lojas em Portugal, uma na ilha Gran Canária, em Espanha e uma no centro de Paris, em Fraça.

Em Portugal, a iServices abriu uma nova loja no centro comercial Palácio do Gelo em Viseu, e duas novas lojas de rua: uma no centro de Beja e a outra no centro de Albufeira, no Algarve.

Todas as novas lojas iServices contam com uma larga exposição de equipamentos recondicionados, desde os Samsung Galaxy, aos iPhones, MacBooks, iPads e Apple Watches de vários modelos. Todos os produtos da iServices possuem 3 anos de garantia. Para complementar esta oferta as lojas têm ainda ao dispor dos consumidores uma gama variada de acessórios e gadgets da marca iS: capas, cabos, carregadores e adaptadores, e também vários acessórios de limpeza e gadgets de decoração de casa. Todos os artigos da marca iS são modernos e práticos para o dia-a-dia.

Bruno Borges, CEO da iServices destaca que a expansão para os próximos meses e anos será gradual...à velocidade que cada país nos permitir”. A iServices tem a ambição de chegar a mais países na Europa através das suas lojas, como a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália ou Reino Unido, assim como expandir-se com mais lojas em Espanha e até 2025 chegar ao Médio Oriente e Ásia.

O crescimento da iServices demonstra a rapidez da expansão da marca no mercado. Esta é a primeira vez que a iServices inaugura 5 lojas num só mês, contando agora com um total de 50 lojas espalhadas em três países. A iServices realiza mais de 35 mil reparações por mês.

A segunda fonte de negócio é a venda de equipamentos recondicionados, sobretudo modelos iPhone, Samsung, Apple Watches e iPads. São vendidas cerca de 6.000 unidades por mês, sendo que 90% são smartphones. Por fim, a terceira área de negócio são os produtos próprios, através da sua marca IS, com mais de 2.400 artigos disponíveis, desde powerbanks a colunas de som, auriculares, mochilas, carteiras e outros. Esta marca já existe há 10 anos atualmente, este segmento do negócio já representa uma faturação anual de 6 milhões de euros.