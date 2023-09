Qualcomm vai fornecer chips 5G à Apple até ao ano de 2026

Adorada por uns e detestada por outros, a verdade é que ninguém pode duvidar que a Apple continua a ser uma das mais importantes marcas do setor tecnológico e, para manter esse título, tem que continuar a oferecer aos consumidores os produtos mais avançados do mercado. Como tal, foi recentemente celebrado um novo acordo onde a Qualcomm garante o fornecimento dos chips 5G à marca de Cupertino até ao ano de 2026.

Qualcomm fornecerá chips 5G à Apple até 2026

De acordo com as mais recentes informações, a Qualcomm afirmou nesta segunda-feira (11) que assinou um novo acordo com a Apple para fornecer à sua cliente chips 5G até pelo menos o ano de 2026. A empresa dos iPhones não perdeu esta oportunidade, até porque a Qualcomm é a principal criadora e fornecedora de chips de modem responsáveis pela ligação dos telefones às redes de dados móveis.

O último acordo entre as duas gigantes tecnológicas havia sido assinado em 2019, depois que ambas conseguiram resolver uma prolongada batalha legal. Esse mesmo acordo terminava este ano, mas agora foi oficialmente renovado. Caso contrário, os próximos iPhones que a empresa vai lançar em breve seriam os últimos ao abrigo desta parceria.

Agora com o novo acordo, a Qualcomm garante que vai fornecer chips para a Apple usar em todos os seus telefones lançados anualmente até daqui a 3 anos. Para já, a empresa não revelou o valor envolvido no negócio, mas referiu que os termos são "semelhantes" aos do acordo anterior.

Em paralelo, um outro acordo de licenciamento de patentes assinado entre as duas empresas em 2019 continua em vigor e só vai terminar em 2025, podendo as duas marcas alargá-lo por mais dois anos.

Na opinião de Susannah Streeter, diretora de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown, "numa altura em que a Apple enfrenta desafios crescentes na China, reforçar as suas redes de fornecimento noutros lugares é uma prioridade e parece que a empresa está a recuar ou pelo menos a adiar os planos de avançar sozinha em mais áreas com a sua própria produção de chips".