Afinal a China pode ser a razão da Apple adotar o RCS nas mensagens

Há vários anos que a Google procurava que a Apple adotasse o protocolo RCS para as suas mensagens. Com constantes rejeições, a Apple resolveu surpreender todos e revelou que em breve adotaria o RCS no iPhone e nas suas mensagens. A razão não foi conhecida, mas agora surgiu uma nova ideia. Poderá ser a China que estará a obrigar a Apple a adotar o RCS.

O RCS é o padrão que a Google apoia e quer ver disseminado nas mensagens. Este oferece aos utilizadores um conjunto de funcionalidades extra, mas principalmente foca-se na segurança e na privacidade das comunicações destas mensagens entre os participantes das conversas.

Implementado já no Android e em diversas outras apps, o RCS era constantemente rejeitado pela Apple. A empresa nunca mostrou interesse em adotar este sistema, preferindo manter os seus protocolos e as suas soluções, assumindo para si esta segurança e privacidade.

Surpreendentemente, a Apple acabou por revelar que vai adotar o RCS em breve, mas nunca revelou a razão. Esta poderá ter sido revelada e mostra agora que é a China que estará a levar a esta mudança da gigante de Cupertino. As futuras regras que poderá impor em breve obrigam a Apple a seguir este caminho.

Em julho de 2023, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China solicitou feedback sobre as próximas regras sobre "Fortalecimento da colaboração na rede final para apoiar o desenvolvimento em larga escala de mensagens 5G".

Quem adianta esta ideia é John Gruber, que numa publicação refere que "o suporte do iOS para RCS tem tudo a ver com a China". Em causa está a regulamentação chinesa correspondente, que poderá surgir. Caso seja esta a causa da mudança, mostra como este mercado tem um poder grande nas decisões da empresa.

O que é o RCS (Rich Communications Service)? O RCS (Rich Communications Service) é um novo protocolo de comunicação, que funciona da mesma forma que o SMS. Tira proveito da infraestrutura das operadoras de comunicações. Basicamente é como um serviço de mensagens instantâneas, padronizado e atualizado. A vantagem desta nova tecnologia é trazer os mesmos recursos que as aplicações de mensagens mais populares: Envio de mensagens com mais de 160 caracteres;

Suporte a mensagens de áudio e vídeo;

Envio de ficheiros, imagens e adesivos;

Suporte à criação de grupos de conversa;

Possibilidade de usar o Wi-Fi;

Possibilidade de ver outro utilizador a escrever, e etc.

Não está ainda claro se a Apple adicionará o suporte para RCS ao iPhone numa atualização do iOS 17.x ou se virá com o iOS 18 no outono. Ainda assim, é certo que a empresa de Cupertino terá de adotar este protocolo e assim criar uma interoperabilidade maior entre os seus sistemas e o Android.