Apple trabalha numa ferramenta de IA para fazer frente ao GitHub Copilot

A Apple está a trabalhar numa nova funcionalidade para o seu ambiente de desenvolvimento Xcode que poderá tornar a codificação mais fácil para os programadores. A funcionalidade, alegadamente semelhante ao GitHub Copilot da Microsoft, utilizará Inteligência Artificial (IA) para sugerir e completar blocos de código em tempo real.

Inteligência Artificial generativa para o Xcode

A Apple também está a estudar a utilização de IA para gerar código para testar aplicações, o que pode ser uma tarefa demorada e entediante para os programadores. A empresa está a testar as novas ferramentas internamente antes de as lançar ao público, possivelmente ainda este ano.

A nova funcionalidade para o Xcode faz parte do impulso da Apple na IA, que o CEO Tim Cook disse ser um grande foco para a empresa. Em fevereiro, Cook disse que a Apple está a gastar "uma quantidade enorme de tempo e esforço" em projetos de IA que serão anunciados nos próximos meses.

A Apple está a planear outras funcionalidades de IA para seus produtos, como a capacidade de criar automaticamente listas de reprodução do Apple Music e decks de slides no seu software de apresentação de negócios. A fonte também afirmou que a empresa quer lançar numa nova versão da sua funcionalidade de pesquisa "Spotlight" que poderá ir mais fundo nas aplicações e permitir que os utilizadores façam pedidos em linguagem natural, como no ChatGPT, para aceder a funções específicas.

A Apple tem estado relativamente quieta no espaço da IA em comparação com os seus rivais, mas lançou alguns produtos de IA impressionantes nos últimos meses. Estes incluem o MLX, uma estrutura de aprendizagem automática open-source que facilita o treino de modelos de IA nos chips de silício da Apple; o MGIE, um modelo de IA de edição de texto para imagem; e o Keyframer, um animador de IA.

A visão para a IA da Apple

Cook tem-se mostrado cauteloso em relação à IA generativa, ao contrário da Google e da Microsoft. Ainda assim, confirmou numa chamada de investidores este mês que mais funcionalidades de IA generativa serão lançadas este ano.

As gigantes da IA, Google e OpenAI, também não estão a ficar atrás da Apple na corrida. Ambas lançaram novos modelos de IA capazes de criar vídeos incríveis a partir de mensagens de texto e de lidar com grandes quantidades de dados linguísticos.

Estes modelos, Gemini 1.5 e Sora, demonstram o poder e a versatilidade da IA na criação de conteúdos realistas e criativos. O Gemini 1.5 é o resultado da inovação incessante da Google no domínio do processamento de linguagem natural (PNL), o ramo da IA que se ocupa da compreensão e da criação da linguagem humana.

A Google afirma que o Gemini 1.5 pode processar até 1 milhão de tokens de entrada, o equivalente a cerca de 4 milhões de caracteres ou 800 mil palavras. Isto é 7 vezes mais do que o anterior detentor do recorde, o GPT-4 da OpenAI, que apenas consegue processar 128 mil tokens.

O novo modelo de texto para vídeo da Open AI, Sora, pode gerar cenários complexos com várias personagens, tipos específicos de movimento e detalhes precisos do objeto e do fundo. Também pode criar vários planos num único vídeo.

