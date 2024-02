Google quer bater a OpenAI e o ChatGPT e por isso lançou o Gemini 1.5

Apesar de ter chegado depois do ChatGPT, o Gemini da Google parece agora acelerar a sua evolução. Esta IA da gigante das pesquisas quer dominar o mercado e garantir a todos o acesso a esta inteligência artificial que está cada vez mais presente. Assim, a Google acaba de anunciar o Gemini 1.5, que até livros inteiros consegue interpretar.

Apenas uma semana após anunciar a chegada do chatbot Gemini em substituição do Bard, a Google revelou novidades. Anunciou a chegada da nova geração do seu modelo de inteligência artificial, o Gemini 1.5 , que agora está disponível para alguns utilizadores a partir de agora.

Trata-se de uma atualização do modelo, que segundo a própria empresa, utiliza uma nova abordagem "Expert Mix". Esta visa melhorar a eficiência, direcionando as solicitações feitas pelos utilizadores para um subconjunto de redes neurais "especialistas" menores, capazes de oferecer serviços mais rápidos e respostas de maior qualidade.

Uma das suas principais novidades é o aumento da quantidade de tokens que o modelo consegue processar. Até agora, o limite era de 200.000 tokens, mas a janela de contexto foi expandida para a maior vista até agora em qualquer modelo fundamental de grande escala. O Gemini 1.5 expande o número de tokens para 1 milhão.

Por se tratar de um sistema com capacidades multimodais, esta expansão na janela de contexto faz com que o Gemini 1.5 abra novas formas de interação com o modelo. Assim, as suas capacidades vão desde a interpretação de livros inteiros, coleções de documentos, vídeos longos (como filmes ou séries completas), áudios ou dezenas de milhares de linhas de código.

Com a chegada do Gemini 1.5, o Google também atualizou o modelo Gemini 1.0 para reduzir o preço da sua versão estável. Este será aplicado aos programadores que desejam criar serviços e plataformas baseadas na versão anterior do modelo.